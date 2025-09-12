Florinda Meza estalla contra críticas a Ángela Aguilar por “roba maridos": “Sean más feministas”

Recientemente, Florinda Meza protagonizó un tenso momento con la prensa. En un reciente encuentro con los reporteros fue cuestionada sobre las constantes comparaciones que circulan en redes entre su relación con Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ y la relación de Ángela Aguilar con Christian Nodal.

Aunque Florinda Meza dejó ver su incomodidad ante los cuestionamientos, no dudó en alzar la voz y dar una contundente opinión. Cabe recordar que, tras el estreno de la serie “Chespirito: Sin querer queriendo”, la actriz ha sido comparada con Ángela Aguilar, al ser señaladas ambas como las supuestas “terceras en discordia”.

¿Cómo inicio la relación de Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños?

La relación sentimental entre Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños inició en 1971, inició cuando ella, con apenas 22 años, se integró al elenco de El Chavo del 8. De acuerdo con la actriz, quien lo ha contado en varias entrevistas, él tenía 42 en ese entonces y, aunque desde el comienzo, existió cierta atracción mutua, siempre procuró marcar límites claros.

Todo cambió cuando ella se comprometió sentimentalmente con Enrique Segoviano, director del programa. Fue entonces cuando Bolaños, enfrentando el temor de perderla, tomó la decisión de conquistarla, siendo infiel a su esposa Graciela Fernández, de quién se separó para comenzar su relación formal con Florinda Meza.

Florinda Meza acusada de meterse en la relación de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” y Graciela Fernández

Ángela Aguilar y Florinda Meza han sido duramente atacadas en redes sociales por internautas. La misma Florinda Meza confesó a Gustavo Adolfo Infante que la serie provocó un daño moral a su imagen y un linchamiento mediático.

“Es una forma de aventar la piedra y esconder la mano, pero el hecho de que la gente me relacionara con ese personaje provocó un linchamiento descarnado, mediático, en las redes, en el radio, la televisión, la prensa y eso no nada más es inhumano, injusto, es ilegal, es un daño moral, a mi profesión y a mi trayectoria, eso está prohibido por la ley”, confesó en entrevista a “De primera mano”.

Graciela Fernández, Chespirito y Florinda Meza / Redes sociales

¿Qué dijo Florinda Meza sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Florinda Meza fue clara al señalar que no está de acuerdo con las críticas que recibe Ángela Aguilar, y considera injusto responsabilizar solo a una mujer dentro de una relación sentimental. Además pidió a las mujeres no ser el enemigo de otra.

“No la conozco, me acabo de enterar con Adela de eso. Yo les diría a todas las mujeres que sean más feministas. Vivimos en un mundo de hombres donde el primer enemigo de una mujer es otra mujer. Les diría eso. Yo no sé qué pasa”. Florinda Meza

Florinda Meza rechazó la idea de que Ángela Aguilar “le haya quitado el novio a Cazzu”, como se ha acusado en redes sociales.

“Me dijeron que le quitó el marido a alguien, pues que es un broche para el pelo, un anillo… ¿y él qué? Lo que considero es que nadie se debe meter en la vida de otra persona”, declaró Florinda.

Florinda Meza estalla contra la prensa por preguntas incómodas y responde sobre Ángela Aguilar. / Redes sociales, canva y YT: Despierta América

¿Por qué Florinda Meza estalló con la prensa?

La conversación subió de tono cuando un periodista mencionó las declaraciones de Rosita Bouchot, actriz que en su momento formó parte de “el Chavo del 8", y quien aseguró que Meza habría “vivido a la sombra de ‘Chespirito’”. Ante estas palabras, la respuesta de Florinda fue tajante y cargada de molestia. “Ustedes están sacando leña del árbol caído”.

“Ni estoy enterada de eso, eso que estás haciendo es periodismo barato. Si tengo la sombra de mi esposo qué suerte tengo, porque ya está muerto. Por lo menos me quedaría la sombra, pero ni siquiera estoy segura que me quede eso, la vida se acaba”, dijo.

Otro periodista preguntó sobre su nula relación con María Antonieta de las Nieves, lo que desató aún más la incomodidad de la actriz que la confrontó:“¿Te parece que eso es artístico? ¿Te parece periodismo? Eso es machismo”.

En un intento de calmar los ánimos, una reportera trató de suavizar el momento diciendo: “Señora, pero no se moleste”. Sin embargo, Florinda cerró la conversación con un comentario aún más contundente:

“No me molesto, no estoy molesta, mi vida, es tu problema y el mío. Es una suposición tuya”, finalizó.

