Florinda Meza rompe el silencio con Gustavo Adolfo Infante y estalla contra los hijos de Chespirito

Florinda Meza concedió su primera entrevista tras el estreno de la serie “Chespirito: Sin querer queriendo”, en una conversación con Gustavo Adolfo Infante para el programa “De primera mano”.

Durante la conversación, la actriz no dudó en lanzar fuertes declaraciones, al asegurar que fue víctima de un “linchamiento mediático” tras el estreno de la producción. Además, acusó a los responsables de la serie de haber dañado la memoria de Roberto Gómez Bolaños, creador de “El chavo del 8"

La serie producida por Roberto Gómez Fernández y Paulina Gómez Fernández, hijos de Roberto Gómez Bolaños, alcanzó gran éxito en la plataforma HBO Max; sin embargo, para Florinda Meza se trató de un proyecto que no solo perjudicó su imagen, sino también la de Gómez Bolaños, mejor conocido como “Chespirito”.

Florinda Meza desmiente conflictos entre los actores de El Chavo del 8

Según Florinda Meza la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ esta llena de mentiras y situaciones que no ocurrieron como en la serie se plantearon e incluso negó que hubiera un mal ambiente en ‘El chavo del 8'.

“Todo lo de Acapulco es una mentira deliberada, todo lo que ponen ahí es falso, nunca hubo pleitos, nunca se peleó Enrique Segoviano con Roberto, eran amigos, no pasó nada de eso, es un absurdo espantoso. Los actores crearon un personaje de ficción, supuestamente yo no estoy en esa serie, pero crearon un personaje para que toda la gente diera por hecho que era yo”, expresó.

Florinda Meza consideró que no haber sido mencionada directamente, pues cree que fue intencional porque la forma en que fue mostrada.

“Es una forma de aventar la piedra y esconder la mano, pero el hecho de que la gente me relacionara con ese personaje provocó un linchamiento descarnado, mediático, en las redes, en el radio, la televisión, la prensa y eso no nada más es inhumano, injusto, es ilegal, es un daño moral, a mi profesión y a mi trayectoria, eso está prohibido por la ley”. Florinda Meza

Florinda Meza acusa a creadores de la serie de Chespirito de dañar imagen de Roberto Gómez Bolaños

Florinda Meza criticó la serie “Chespirito: Sin querer queriendo”, acusando a sus creadores de dañar la memoria de Roberto Gómez Bolaños, señaló que la producción presentó una imagen falsa y ofensiva del comediante. Además destacó que fue un buen padre y un buen hombre.

“No he demandado porque no es mi deseo, pero sí me interesa aclarar que hay un daño muy grande al recuerdo de Roberto Gómez Bolaños. Él no fue esa frivolidad que plantearon. Graciela tampoco era una mujer intolerante; ella conocía el trabajo de Roberto. Pero el daño que le hicieron, porque lo presentaron como un idiota, es falso”, comentó Florinda Meza.

A la pregunta expresa sobre qué diría Roberto Gómez Bolaños acerca de la serie” Chespirito: Sin querer queriendo”, Florinda considera que le habría dolido ver ese retrato.

“No sé qué hubiera dicho, pero sé que habría sufrido mucho. Dios quiera que esa creencia de que nuestros muertos están aquí no exista, porque si la intención era demeritarlo, no debería importarles lo que piense. Sin embargo, usaron el amor que la gente le tenía a la serie y a Roberto para lucrar de una forma sucia. No hay derecho a ensuciar su imagen; él fue un buen hombre”, finalizó.

