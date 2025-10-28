Ninel Conde se somete a cirugía considerada “riesgosa” y cambia radicalmente: ¿Qué se hizo? ¡Así luce!

Ninel Conde, conocida como el ‘Bombón asesino’, se sometió a una nueva cirugía estética. En esta ocasión, la cantante y actriz decidió realizarse un procedimiento que ha causado gran controversia entre el público y especialistas por los riesgos que implica. Dicha intervención se la hizo en Nueva York, en una clínica especializada, la cual está catalogada como “riesgosa”. ¿Qué se hizo?

Ninel Conde / Redes sociales

¿Qué dijo Alfredo Adame sobre el físico y las cirugías de Ninel Conde?

En una entrevista con Javier Ceriani, el actor Alfredo Adame fue interrogado acerca de los conflictos que Ninel Conde tuvo con Alexis Ayala en La casa de los famosos México. Fiel a su estilo directo, Adame afirmó que la actriz no contribuía en absoluto al mundo del espectáculo.

“ ¿Qué puedes esperar de Ninel Conde? ¿Quién es Ninel Conde? No canta, no baila, no tiene ningún talento . No tiene oficio, defraudó no sé a cuantas gentes. O sea, ¿quién le puede poner atención?”, dijo Alfredo.

Además, comentó que en su época su único “atractivo” era su apariencia física, pero que, según él, tras someterse a numerosas cirugías, “ni eso le quedaba”.

¿Qué ha aportado al ambiente artístico? Nada. Si antes tenía algo de físico, ahora ya no le sirve de nada, parece gárgola de Nostradamus. Alfredo Adame

¿Qué nueva cirugía se hizo Ninel Conde recientemente?

Durante la emisión del programa Sale el sol, el periodista Gustavo Adolfo Infante reveló que Ninel Conde viajó a Nueva York para someterse una cirugía en una clínica especializada.

Se cambió los ojos, yo ya sabía que se había cambiado el color, pero hasta no ver, no creer. Fue a Nueva York. Gustavo Adolfo Infante

Los otros conductores del programa Sale el sol, apoyaron la idea sobre el riesgo que conlleva una cirugía de esta índole. Por su parte, la periodista Joanna Vega-Biestro comentó las complicaciones que un mal procedimiento podrían tener:

“ Es una clínica especializada que a eso se dedica, pero yo recuerdo a Jorge Kahwagi que casi pierde la vista , yo sé que uno puede decir, muy su cuerpo, muy su dinero, pero esto se me hace súper riesgoso”, comentó Joanna.

Por último, Ana María Alvarado añadió que este tipo de cirugías además del riesgo que significan, se hacen por no “aceptarse” tal y como eres:

Creo que va más allá porque es la aceptación de quién eres frente a un espejo, creo que eso va más allá, el estarte haciendo cosas, una que otra está bien, yo no digo que no, para eso está la cirugía, pero cuando es constante el cambio, la transformación, y es algo de todos los días, habría que replantearse si no es algo emocional. Ana María Alvarado

Ninel Conde se somete a cirugía para cambiar el color de sus ojos / YT: Imagen Entretenimiento

¿Cómo lucen los ojos de Ninel Conde tras cirugía?

Aunque aún Ninel Conde no ha confirmado la realización de dicha cirugía, la actriz ya ha presumido su nuevo look en redes sociales, donde en su más reciente publicación, pueden notarse sus ojos en un tono verde.

Sin un mensaje que haga referencia al procedimiento, el ‘Bombón asesino’ compartió la imagen con el siguiente texto:

Feliz domingo. Les amo mis bombones. No se olviden agradecer. Ninel Conde

Los comentarios en dicho post están divididos, mientras algunos apoyan la nueva imagen de Ninel, hay otros que consideran “excesivo” lo que la actriz se ha hecho en últimas fechas. ¡Así luce!

¿Qué cirugías se ha hecho Ninel Conde?

Aunque no es la primera ocasión en que la apariencia de Ninel Conde, genera controversia en redes sociales, la reciente cirugía que se realizó la puso de nueva cuenta en la crítica pública.

Desde hace tiempo, la también cantante y actriz ha sido objeto de comentarios por someterse a diversos procedimientos estéticos. Entre los más mencionados se encuentran varios como:



Bótox,

Rellenos faciales,

Lifting no invasivo,

Cirugías de aumento de busto,

Glúteos,

lipoescultura y

Rinoplastia.

Ninel Conde ha reconocido haberse realizado algunas intervenciones con el propósito de sentirse más segura con su imagen.

