Ninel Conde se sometió a múltiples cirugías para verse como hace 25 años y el resultado es impactante, FOTOS

Luego de todos los arreglitos estéticos de los que se ha hecho, Ninel conde, ha hecho una introspección espiritual y se ha dado cuenta que todo ha sido vanidad y superficialidad para pertenecer a un medio donde los estereotipos de belleza están muy marcados. Por lo que ha decidido dar marcha atrás, para recuperar su belleza natural. Esto habría ocurrido despues de ser blanco de fuertes comentarios tras su aparición en ‘Quién es la máscara?’

A traves de sus historias de Instagram, previo a la Noche Buena, ‘el Bombón asesino’ publicó un emotivo mensaje en el que dijo: “Nunca pensé que lo iba a decir… siempre creí que para pertenecer tenía que tener un cuerpo espectacular y un rostro impecable. Hice todo para verme bella, aunque en el fondo tenía un gran vacío”.

Ninel Conde / Captura de pantalla

Ninel Conde aseguró que se iba a someter a diversos procedimientos para “regresar a su belleza natural”

En su sentido mensaje en Instagram, la cantante y actriz agregó:

“Hoy le pido perdón a mi cuerpo por todo lo que me he hecho, y no aceptarme tal y como era. Todo este año he estado en retiros espirituales, dándome un espacio para mi y cumpliendo con mis compromisos. ¡Me he dado cuenta que soy más que solamente mi físico!”.

Y sentenció asegurando que daría marcha atrás y que ya había contactado a profesionales que le ayudarían en el proceso.

“Quisiera regresar el tiempo atrás, pero como eso no es posible, he contactado a los mejores profesionales que me ayudarán en el proceso de revertir lo que me he hecho, para volver a mi belleza natural”.

En ese momento se pensó que la famosa aparecería en un futuro revelando lo que se haría. Sin embargo, a un par de días de la Navidad la cantante se dejó ver primero en sus redes y luego en un evento público e hizo que más de uno le quedara el ojo cuadrado. Quienes la vieron y captaron aseguraron que lucía como hace 25 años.

Ninel Conde reaparece a días de la Navidad y luce irreconocible, FOTOS

Como si se tratase del mismísimo retrato de Dorian Gray, Ninel Conde publicó algunas imágenes al lado de su árbol de Navidad. Más de un internauta reaccionó con sorpresa a las imágenes asegurando que Ninel lucía muy cambiada respecto a cómo la pudimos ver en '¿Quién es la máscara?’

Así lució Ninel Conde, ¡espectacular!:

Ninel Conde, navidad / Archivo TVNotas

En otra imagen lució un vestido espectacular que la hizo lucir su increíble figura y nuevo rostro:

Ninel Conde en Navidad / Archivo TVNotas

Ninel Conde es captada en evento público y su aspecto desata ola de comentarios, señalan que habría buscado al doctor de Lindsay Lohan y a los de Christina Aguilera

La noche del pasado 26 de diciembre, Ninel fue vista saliendo de una obra de teatro y su presencia causó conmoción. Quienes la vieron aseguraron que luce hermosísima y demasiado cambiada. El ‘run run’ de la noche fue que había contactado a los doctores que han hecho arreglitos a Lindsay Lohan y a Christina Aguilera.

Pudimos captar a Ninel, así luce:

Ninel Conde close up / Archivo TVNotas

Sin duda el radical cambio en tan poco tiempo de la cantante parecería sacado de un sueño, ¡pero GUAJIRO! Inocente palomita que te dejaste engañar. Hoy es 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes. Ninel siempre ha lucido y lucirá hermosa.