Exabogado de Ninel Conde la expone por incumplir contrato y asegura que no paga: “Lo quiere todo gratis”

Ninel Conde vuelve a estar en el centro de la controversia, esta vez por un conflicto legal con su exabogado, Gustavo Herrera, quien en las últimas semanas ha hecho fuertes declaraciones sobre la cantante y actriz, asegurando que se negó a pagarle por los servicios legales que le brindó durante años.

La disputa salió a la luz luego de que Herrera, en entrevista con el canal “Kadri Paparazzi”, revelara que rompió su relación profesional con Conde tras una larga serie de incumplimientos de pago.

¿Por qué Ninel Conde está siendo acusada por su exabogado?

Según el abogado, la intérprete de “Bombón asesino” le adeuda honorarios por diversas demandas por daño moral en las que él la representó.

“Después de varios años en que la he atendido, varios asuntos, me dejó de pagar”, señaló Herrera.

Explicó que si bien el contrato que tenían era bajo la modalidad pro bono, con el acuerdo de recibir un porcentaje en caso de resultados, los procesos se complicaron porque Anel nunca proporcionó una dirección oficial para notificaciones legales, aunque él podía tramitar avisos oficiales estos tenían un costo de al rededor de 28 mil.

“Para qué decirle a Ninel si no te dispara ni un refresco. Es una persona que todo lo quiere gratis. Todo: ‘Cuando haya resultados le pago’. Sin embargo, nunca se ocupa de saber cómo va el asunto. Entonces desistí y seguí el juicio contra la editorial”, dijo.

Herrera también describió la actitud de la cantante como evasiva y poco comprometida con los procesos judiciales.

Gustavo Herrera, exabogado de Ninel Conde advierte que la demandará por romper un contrato

La ruptura definitiva ocurrió cuando, tras una conversación cordial, el abogado recibió un correo en el que se le notificaba su revocación como representante legal. Herrera asegura que dicho mensaje no fue redactado por Conde, sino que sospecha que lo dictó otra persona o incluso fue generado por inteligencia artificial. “Esta señora no sabe ni hablar, hombre. Te das cuenta que le dictaron la carta o ella se la dictó a la inteligencia artificial”, expresó.

Ante esta situación, el abogado no descarta tomar acciones legales y asegura que le respondió: “Me reservo el derecho de demandarla judicialmente, porque ese contrato es irrevocable. Es un contrato revocable hasta el final. Ella mi impidió cumplir con mi contrato. Entonces la voy a demandar judicialmente. A mí no me cuesta, pero ella quién sabe cómo va pagar”.

Además, Herrera dijo que hará pública la supuesta reputación de Conde como “mala paga”. Recordó un caso previo en el que, según él, la cantante no quiso pagar 10 mil pesos por la reparación de un refrigerador.

“Y le voy a hacer una publicidad de mala paga. Acuérdate que no le pagó 10 mil pesos al que le arregló el refrigerador... No se la voy a perdonar”, comentó.

La declaración más polémica llegó cuando se le preguntó si Ninel Conde suele pagar con favores personales. El abogado respondió: “Presumo”, y agregó que él no acostumbra aceptar ese tipo de arreglos.

“La señora está acostumbrada a que le regalen todo o a pagar los servicios de otra manera, pero yo no acostumbro eso”, finalizó.

Hasta el momento, Ninel Conde no se ha pronunciado ante esta situación, así como tampoco ha hecho mención de quién será su nuevo abogado, en su caso.

