Ninel Conde y Mariana Botas ignoran a Mar Contreras como finalista y desatan críticas de “falsas feministas

Ninel Conde y Mariana Botas están en el ojo del huracán tras un en vivo donde hablaron de la final de La casa de los famosos México. Aunque celebraron a varios finalistas, ignoraron por completo a Mar Contreras, quien sí llegó a la última etapa del reality. La omisión no pasó desapercibida y las redes sociales explotaron en su contra. ¿Qué fue lo que dijeron exactamente?

¿Qué dijeron las exhabitantes Ninel Conde y Mariana Botas sobre Mar Contreras como finalista del reality?

Todo comenzó con una transmisión en vivo que Ninel Conde y Mariana Botas realizaron el sábado 4 de octubre, a pocas horas de la gran final de La casa de los famosos México. En el video, que ya circula por TikTok y otras redes sociales, ambas exhabitantes del reality de Televisa compartieron su opinión sobre los finalistas.

“De los finalistas”, preguntó Ninel a Mariana, quien respondió con entusiasmo:

“Me da mucho gusto que haya llegado Dalilah, que estén Shiky, Aldo y Abelito. Y, pues ya, son las personas a las que les tengo cariño y me gusta que estén en la final. Obvio quiero que gane Dalilah, pero ellos me gusta que estén en la final”. Mariana Botas

La respuesta fue clara: ni una sola mención a Mar Contreras, actriz y cantante, quien también está en la final. Ninel Conde, simplemente remató con un “X2, igual” y “así tal cual”, reafirmando la postura de Mariana.

Este gesto fue interpretado por muchos como una exclusión deliberada hacia Mar, quien en su momento ya había expresado sentirse aislada por sus compañeras dentro de la casa. Aunque ambas negaron haberla excluido, el comportamiento actual parece confirmar lo contrario.

¿Qué publicó Ninel Conde en redes sociales sobre Mar Contreras tras el polémico “beso” con Aldo de Nigris en La casa de los famosos México?

La situación no se quedó solo en los comentarios del en vivo. Ninel Conde fue exhibida porque reposteó en su cuenta de X un contenido contra Mar Contreras. El tema giraba en torno al beso en la mejilla que Mar le dio a Aldo de Nigris durante la convivencia del jueves 2 de octubre, el cual fue sacado de contexto y señalado como si hubiera sido un beso en la boca.

Ese gesto levantó especulaciones sobre una supuesta infidelidad a su esposo, el chef Julio Aguilar. La acción de Ninel de difundir un mensaje que alimentaba esa polémica fue interpretada como una manera de desacreditar a su excompañera justo en el momento en que competía por la final de La casa de los famosos México.

Los comentarios contra Ninel no se hicieron esperar:



“Eso ya no es opinión, es mala leche”

“Cómo se nota que no supera que ella (Mar) sí llegó a la final”

“Ninel nunca pierde oportunidad de hacer quedar mal a las demás mujeres”.

La señora Conde en su spot de presentación dijo: “No toleraré faltas de respeto a ninguna mujer dentro de la casa” sigue incentivando hate innecesario hacia Mar, ¿Con qué finalidad le da RT a este post?



Siempre lo diré, ella es falsa feminista. #LaCasaDeLosFamososMx#LCDLFMx3 pic.twitter.com/YYR6ySnJ2H — JuanMa - Ola Galván 🌊 (@iamjuanmartinez) October 3, 2025

¿Cómo respondió el esposo de Mar Contreras a los rumores de infidelidad por el beso con Aldo de Nigris en La casa de los famosos México?

Ante el escándalo que se generó por el supuesto beso, Julio Aguilar, esposo de Mar Contreras, salió en su defensa con un mensaje directo. En redes sociales escribió: “Aquí está mi pecho para las balas”, mostrando que no está dispuesto a permitir que la reputación de su pareja se manche con chismes infundados.

Su declaración fue tomada por muchos como un acto de apoyo incondicional, especialmente en un contexto en el que Mar enfrenta no solo las críticas de la audiencia, sino también la indiferencia de sus excompañeras.

¿Cuándo es la gran final de La casa de los famosos México 2025 y cómo votar?

La gran final de La casa de los famosos México 2025 se celebrará el domingo 5 de octubre, a las 8:30 pm (hora de la CDMX), y será transmitida por Canal de las Estrellas y también en ViX Premium para quienes prefieran verla en streaming.

El sistema de votación es completamente digital. Estos son los pasos para apoyar a tu finalista favorito:

Ingresa a la plataforma oficial de votación: www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota o escanea el código QR que aparece durante la gala.

Inicia sesión con tu cuenta (los usuarios con ViX Premium pueden emitir hasta 10 votos diarios , mientras que las cuentas gratuitas solo permiten 1 voto por día ).

, mientras que las cuentas gratuitas solo permiten ). Selecciona al finalista de tu preferencia entre Mar Contreras, Abelito, Dalílah Polanco, Alexis Ayala, Shiky Clement y Aldo de Nigris .

. Confirma tu voto y automáticamente quedará registrado.