Así van las votaciones de La casa de los famosos México hoy 29 de septiembre: ¿quién ganará la gran final?

¡Se acabó el juego! Tras la salida de Aarón Mercury, el influencer que rompió en llanto al despedirse de Alexis Ayala y comenzó la semana 10 de La casa de los famosos México 2025, la más intensa y decisiva. Con solo seis habitantes en competencia, los fandoms se activaron desde el primer minuto para votar por su favorito y decidir quién será el gran ganador del reality más polémico de la televisión mexicana.

¿Quiénes son los finalistas de La casa de los famosos México 2025?

La última gala de eliminación fue una montaña rusa de emociones. Mar Contreras y Abelito fueron los primeros en asegurar su lugar en la final de La casa de los famsosos México. Luego, Dalílah Polanco se convirtió en la primera en abandonar el zoom, sorprendida por escuchar su nombre en voz de Galilea. Aldo de Nigris celebró su pase con una sonrisa cómplice junto a su compadre. Alexis Ayala regresó con fuerza, confiando en que Aarón Mercury volvería, pero fue Shiky quien completó la lista de finalistas tras vencer en el carrusel.

De esta manera, los seis habitantes que lograron ganarse al público y llegar hasta la última semana son:



Mar Contreras

Abelito

Dalílah Polanco

Aldo de Nigris

Alexis Ayala

Shiky.

Finalistas La casa de los famosos México 2025

¿Cómo van las votaciones finales de La casa de los famosos México 2025 hoy 29 de septiembre rumbo a la gran final?

Galilea Montijo lo confirmó en vivo durante la gala de eliminación de La casa de los famosos México 2025: desde este lunes 29 de septiembre, las votaciones están abiertas y solo uno será un famoso el encargado de apagar la luz de la casa que durante 10 semanas nos regaló drama, risas, peleas y momentos virales.

Según una encuesta publicada en el perfil de Facebook de Vaya Vaya, que acumuló casi 50 mil votos en solo ocho horas, dos nombres destacan con fuerza: Dalílah Polanco y Aldo de Nigris.

Estos son los porcentajes registrados en las primeras horas:

Aldo de Nigris : 44%

: 44% Dalílah Polanco : 39%

: 39% Abelito : 7%

: 7% Shiky : 5%

: 5% Alexis Ayala : 3%

: 3% Mar Contreras: 2%

La diferencia entre los dos punteros es mínima, lo que anticipa una batalla feroz entre fandoms. Aunque Abelito, Shiky, Alexis y Mar aún tienen posibilidades, necesitarán una movilización masiva para remontar.

¿Cómo votar por tu favorito en La casa de los famosos México 2025?

Galilea Montijo en la gala de La casa de los famosos México lo dejó claro: las votaciones están abiertas todos los días hasta el domingo. Los fans deben ingresar al sitio oficial del programa o usar las plataformas habilitadas para emitir su voto. Cada voto cuenta, y puede ser decisivo en esta recta final.

Las votaciones están abiertas en horarios específicos, dependiendo del día:



Lunes: durante la pre gala , la gala y la post gala del reality.

durante la , la y la del reality. Martes: también puedes votar durante la pre gala , la gala y la post gala .

también puedes votar durante la , la y la . Miércoles (se define el sexto lugar): desde la pre gala , durante la gala , y hasta las 12:00 a.m. después de que termine.

desde la , durante la , y hasta las después de que termine. Jueves y viernes: las votaciones están abiertas desde las 9:30 p.m. (inicio de la pre gala) hasta las 12:00 a.m. (fin de la post gala).

las votaciones están abiertas desde las (inicio de la pre gala) hasta las (fin de la post gala). Domingo (eliminación): desde las 8:00 p.m. hasta que Galilea Montijo anuncie el cierre en vivo durante la gala final.

Usuarios normales: 1 voto por día.

Suscriptores de ViX Premium: hasta 10 votos diarios.

La producción de “La casa de los famosos” podría estar engañando a los epsectadores / Portal de “La casa de los famosos México 2025"

¿Cuándo se conocerá al ganador de La casa de los famosos México 2025?

El ganador de La casa de los famosos México 2025 se conocerá el domingo 5 de octubre, durante la gran final del reality show. Ese día, el público decidirá quién será el habitante que “apague la luz” y se lleve el premio mayor, tras 10 semanas de polémicas, emociones y votaciones intensas.

El premio para el ganador de La casa de los famosos México 2025 es de 4 millones de pesos mexicanos, además de un bono adicional secreto que no ha sido revelado públicamente por la producción del programa.