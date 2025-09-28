¿Se va Abelito de La casa de los famosos México? Encuestas y redes sociales apuntan a su eliminación

En los últimos días, el nombre de Abelito ha acaparado las conversaciones de los seguidores de La casa de los famosos México. De acuerdo con diversas encuestas en línea y comentarios en redes sociales, el participante será uno de los más vulnerables en la próxima gala de eliminación. ¿Será eliminado? Aquí te contamos los detalles.

Te puede interesar: Guana le dejó ganar la salvación a Aldo de Nigris para ser eliminado de La casa de los famosos México?

Abelito / Redes sociales

¿Por qué Abelito estaría en riesgo de salir de La casa de los famosos México 2025?

Las encuestas digitales y sondeos en páginas de fans colocando al influencer Abelito en los últimos lugares de apoyo. Esta tendencia ha generado especulaciones sobre su posible eliminación, sobre todo porque se enfrenta a rivales con mayor popularidad.

En plataformas como X (antes Twitter) y TikTok, los internautas han comentado que su actitud ha cambiado con el paso de las semanas. Aseguran que ya no se le ve con el mismo entusiasmo y que incluso ha bajado su participación en dinámicas del programa. Estos factores habrían debilitado su posición dentro de la competencia.

Además, un video viral en TikTok reforzó la teoría de que Abelito podría ser el siguiente en abandonar la casa. En las imágenes, los fans se relacionaron lo ocurrido en el último juego rumbo a la final con una supuesta estrategia de producción para debilitarlo.

Te puede interesar: ¿Aldo de Nigris será sancionado en ‘La casa de los famosos México’? Revelan que habría roto una regla

Así va la encuesta de Vaya Vaya de La casa de los famosos México / Captura de pantalla

¿Cuándo se sabrá si Abelito será eliminado de La casa de los famosos México 2025?

La incertidumbre se resolverá en la próxima gala de eliminación, la cual se llevará a cabo el día domingo 28 de septiembre, donde el público decidirá quién continuará en la competencia. Como en cada edición, el voto de la audiencia es determinante, aunque los especialistas en espectáculos señalan que la narrativa del programa suele estar influenciada por la respuesta en redes sociales.

De confirmarse su salida, Abelito se uniría a la lista de participantes que no lograron asegurar un lugar en la recta final. Mientras tanto, los seguidores del reality mantienen la expectativa sobre si los rumores en línea se cumplirán o si darán la sorpresa permaneciendo en la competencia.

Con el aumento de comentarios y encuestas en su contra, el panorama de Abelito se muestra incierto. La próxima emisión será clave para conocer si las especulaciones de los fans se concretan o si logra revertir la situación con el apoyo de sus seguidores.

Te puede interesar: Wendy Guevara explota vs. producción de ‘La casa de los famosos México’ por pregunta incomoda a Aarón Mercury

Abelito / IG: @el_abelito_oficial

¿Cuándo será la gran final de La casa de los famosos México 2025?

La final de La casa de los famosos México 2025 se llevará a cabo el domingo 5 de octubre de 2025 a las 20:30 horas (hora del centro de México). Durante esta transmisión en vivo, el público tendrá la última palabra para elegir al ganador de la temporada, tras varias semanas de convivencia, retos y controversias que han mantenido a los participantes bajo la mirada constante de millones de espectadores.

Durante esa noche, los finalistas disputarán el título y los 4 millones de pesos que están en juego, frente a millones de espectadores, con transmisión por las Estrellas y la plataforma ViX.

Te puede interesar: Guana responde a Alexis Ayala tras criticar su trabajo en el teatro en La casa de los famosos México ¿Pleito?