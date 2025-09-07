¿Cuándo es la final de La casa de los famosos México? Todos los detalles

“La casa de los famosos México” se ha vuelto todo un fenómeno en redes sociales y en televisión. Tensiones, estrategias y hasta un poco de fanatismo por parte del público que está al pendiente de las polémicas, las tensiones y la rivalidad entre cuarto Día y cuarto Noche.

El pasado domingo, Mariana Botas se convirtió en la quinta eliminada de “La casa de los famosos México”, marcando así el cierre de las primeras cinco semanas de las diez que durará el aislamiento, bajo la vigilancia constante de las cámaras las 24 horas del día.

Sin duda aún queda mucho camino por recorrer, quedan 10 habitantes que se disputan el todo por el todo con tal de avanzar a la final. Sin embargo las personalidades ya están definidas, al igual que las alianzas y las tensiones

¿Cuándo es la final de La casa de los famosos México? / Redes sociales y canva

¿Quiénes han sido eliminados en La casa de los famosos México 2025?

En la primera semana salió Olivia Collins.

En la segunda semana, Adrián di Monte fue eliminado.

fue eliminado. En la tercera semana, salió eliminada Ninel Conde .

. En la cuarta semana, quedó fuera Priscila Valverde .

. En la quinta semana, la eliminada fue Mariana Botas.

Permanecen en la lucha por llegar a la final de “La casa de los famosos México”, Alexis Ayala, Mar Contreras, Abelito, Aldo de Nigris, Elaine Haro, Aarón Mercury, Dalilah Polanco, Facundo, “Guana” y Shiky. Todos los participantes continúan enfrentando retos, nominaciones y estrategias, mientras buscan ganarse el cariño del público y avanzar hasta el gran cierre.

La casa de los famosos México / Facebook

¿Cuándo es la final de La casa de los famosos México 2025?

Aunque todavía falta un buen tiempo, la final de “La casa de los famosos México 2025" será el domingo 5 de octubre y los fans están más que emocionados por descubrir quién se llevará la corona de esta temporada llena de drama, risas y sorpresas.

Según la página oficial del reality, esta edición durará 10 semanas completas, lo que significa 70 días de convivencia bajo el ojo vigilante de las cámaras las 24 horas. Durante este tiempo, los participantes enfrentan nominaciones, retos y situaciones que dan mucho de qué hablar.

Además, Mariana Botas confirmó hace dos semanas que el reality concluiría el domingo 5 de octubre, noticia que sorprendió a Elaine Haro y Aldo de Nigris, quienes confesaron haber firmado el contrato sin conocer este detalle. La revelación generó reacciones divertidas entre sus compañeros dentro de “La casa de los famosos México”.

El ritmo del programa es constante: las nominaciones se realizan todos los miércoles, mientras que las galas de eliminación son los domingos por la noche, dejando a todos al borde del asiento.

¿Cuánto ganará el primer lugar de La casa de los famosos México 2025?

Según confirmó Noguerón, el ganador de “La casa de los famosos México” se llevará la la cantidad de 4 millones de pesos mexicanos, al igual que en la edición pasada.

“Son 4 millones de pesos y un bono adicional”, reveló la productora, ante la sorpresa de los reporteros.

Mira: Mariana Botas se sincera y lanza polémico mensaje a Elaine Haro ¿Por su traición al cuarto Día?