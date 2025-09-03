Mariana Botas sabía que sería expulsada de La casa de los famosos México ¿le avisaron en el confesionario?

Luego de que Mariana Botas se convirtió en la quinta eliminada de ‘La casa de los famosos México 2025', la conductora sorprendió con sus recientes declaraciones. ¿Le avisaron que ella era la eliminada? Entre rumores de supuesto favoritismo, un confesionario que levantó sospechas y supuestos vínculos con la producción, su expulsión dejó entre usuarios la duda de si realmente fue decisión del público… o si ¿detrás hubo algo más?

Mariana Botas eliminada en La casa de los famosos y exhiben error de redes y producción en medio de la gala. / Capturas de pantalla

¿Mariana Botas fue protegida por la producción de La casa de los famosos México?

La noche del 31 de agosto, la tensión en el reality show se vivía al limite pues se acercaba el momento de conocer al quinto eliminado del ‘La casa de los famosos México’. En la placa de nominados estaban figuras fuertes y polémicas:



Abelito,

Aldo de Nigris,

Alexis Ayala,

Mar Contreras,

Dalilah Polanco y

Mariana Botas.

Pero fue esta última quien terminó abandonando la competencia, no sin antes dejar una serie de interrogantes que siguen dando de qué hablar entre usuarios en redes sociales.

En redes sociales, muchos usuarios aseguraban que la actriz tenía una “racha de suerte” demasiado conveniente. En la primera semana ganó el reto de líder y se llevó una camioneta como premio. Luego, en la dinámica de la “moneda del destino”, fue directo a la fogata, se agachó y tomó la moneda ganadora sin siquiera buscar, lo que levantó sospechas entre los fans.

Además, se le acusó de hacer complots dentro del programa sin recibir sanciones visibles, lo que va contra las reglas del reality. La teoría más fuerte que circuló fue que su mánager, Ivonne de los Ríos, supuestamente trabaja en la empresa productora del show y que incluso fue quien la despidió del pódcast Envinadas antes de que Mariana ingresara a la casa.

¿La Jefa le dio señales a Mariana Botas? El misterioso llamado al confesionario antes de su salida

Horas antes de que se anunciara su expulsión, Mariana Botas fue llamada al confesionario por la Jefa de ‘La casa de los famosos México’ 2025, lo que encendió aún más las teorías. Justo después del posicionamiento y sinceramiento, la máxima autoridad del reality pidió hablar con ella.

En redes, los comentarios no se hicieron esperar:



“Ya le dieron instrucciones”

“La van a salvar otra vez”

“Todo está arreglado”.

Sin embargo, la realidad fue otra. Mariana no fue salvada y terminó siendo la quinta expulsada de ‘La casa de los famosos México 2025'.

Mariana Botas / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Mariana Botas al ser expulsada de la ‘La casa de los famosos México 2025'?

Ya fuera del reality, Mariana Botas compartió cómo vivió su expulsión de ‘La casa de los famosos México’ 2025. En entrevista con los panelistas del programa, la actriz de Una familia de diez confesó que desde que vio la placa de nominados, presentía que sería eliminada, especialmente al notar que competía contra quien considera el cuarto favorito del público. Es decir el cuarto Noche. Con esto, desmintió las especulaciones que aseguraban que recibió instrucciones por parte de la producción para permanecer en la competencia.

“Estar en el carrusel es muy duro, la verdad. Sientes un pie fuera y otro adentro (...). Se sentía el miedo por lo que había estado pasando: se estaba viendo un favoritismo por el cuarto Noche” Mariana Botas

Para Mariana, enfrentarse a dos integrantes del cuarto Noche, Aarón Mercury y Abelito, fue una batalla perdida desde el inicio.

Mariana Botas “Estaba con dos del cuarto Noche, dos personajes fuertes, que lo son Aarón y Abelito; entonces dije: ‘La tengo difícil’. Pero, bueno, (como dicen) ‘la esperanza es lo último que muere’, pero sí, me subí a ese carrusel sintiendo que ya había perdido esta batalla”.

Finalmente, aseguro que sí quiso llorar pero se contuvo: “Se siente feo, la verdad, sí suele. Me contuvo un poco las lágrimas, pero es parte del juego”.

Mariana Botas / Facebook

¿Hubo error en la producción de ‘La casa de los famosos México 2025' al anunciar la salida de Mariana Botas?

La salida de Mariana Botas, conductora de Envinadas, fue una de las más comentadas en redes sociales, no solo por las teorías que la rodeaban, sino por el orden en que se dieron los anuncios.

Primero se reveló que Aarón Mercury permanecía en la casa tras la salvación de Abelito, y luego se anunció que Mariana Botas era la quinta eliminada de La casa de los famosos México 2025. Para muchos, esto fue una “falla” en la producción que alimentó aún más las dudas sobre si todo estaba planeado.

Hasta el momento, ni la producción ni Mariana Botas han emitido declaraciones oficiales sobre las especulaciones que circulan en redes sociales. Por esta razón, dicha información queda en calidad de RUMOR.