¿Aldo de Nigris rechaza a Mariana Botas en La casa de los famosos México? Los captan en momento incómodo

El shippeo entre Mariana Botas y Aldo de Nigris en La casa de los famosos México 2025 podría estar llegando a su fin. Al menos, eso creen los fans luego del momento incómodo que vivieron tras la prueba para seleccionar a los retadores por la salvación.

Momento incómodo Aldo de Nigris y Mariana Botas / Redes sociales

Te podría interesar: Elaine Haro o Mariana Botas: Doña Lety revela a quién prefiere para Aldo de Nigris

¿Qué pasó entre Aldo de Nigris y Mariana Botas en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Todo se suscitó en la cocina de ‘La casa’. Mariana Botas le preguntó a Aldo de Nigris sobre un comentario que hizo, mientras estaban usando el microondas: “¿Qué pusiste temprano? O sea, ¿pusiste el tiempo para ver cuánto duraba o qué?”, dijo la actriz.

Ante esto, Aldo simplemente le contestó con un aparentemente cortante “no”. Mariana insistió en que aclarara su duda: “No entendí, ¿cómo?, ¿de qué hablas?”, manifestó.

El sobrino de Poncho de Nigris se quedó callado, por lo que Mariana lo llamó para que le hiciera caso. El influencer, con un tono que muchos consideraron como de “hartazgo”, le respondió: “¡Ay! ¿qué?”.

Ignorando la aparente hostilidad del regiomontano, Botas insistió en saber qué estaba haciendo. Al final, Aldo le aclaró que estaba tratando de calcular el tiempo transcurrido dentro de ‘La casa’, dando así por concluida la conversación.

Aunque el momento fue breve, dio mucho de qué hablar en redes sociales, pues muchos aseguran que es una prueba de que Aldo de Nigris, aparentemente, “se está comenzando a hartar” de Mariana Botas y su aparente insistencia en ser algo más que amigos.

De qué me perdí???



Lo que sí es que es demasiado satisfactorio este video 😌😌#LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMx3pic.twitter.com/aRdQ2yB9LH — Lily😇 (@by_lily23) August 29, 2025

No te pierdas: Mariana Botas recibe tremendo paquete luego de usar sudadera de Aldo de Nigris y ser tachada de desgraciada

¿Cuál es la relación actual entre Aldo de Nigris y Mariana Botas en ‘La casa de los famosos México 2025’?

El shippeo entre Mariana Botas y Aldo de Nigris comenzó cuando la actriz confesó que el influencer le parecía atractivo. Posterior a esto, el regiomontano le dio su sudadera, prenda que ella se ha negado a devolver, algo que muchos consideraron en su momento como una señal que indicaba el inicio de un romance futuro entre ellos.

Los fanáticos afirman que existe una cierta conexión entre ellos. Sin embargo, hasta ahora solo han demostrado que su relación es solamente de amistad. Incluso, algunos creen que su “momento incómodo” afirma que él ya se está comenzando a cansar de ella. Estos son algunos comentarios en redes sociales:

“Lo malo de no entender que las cosas no se tienen que decir a fuerza”

“Una cosa es que andes fastidiado y otra que respondas así”

“Es un patán y naco”

“Más bien Mariana es inteligente e intuitiva”

“No está enojado, es que no puede responderle que usa el microondas como reloj”

“Aldo ya se está comenzando a cansar de ella”

“Es que ella también es bien castrosa”

Cabe destacar que, recientemente, Mariana confesó que no le gustaría darle un beso a Aldo, lo que refuerza la especulación de que su shippeo estaría llegando a su fin.

Aldo de Nigris / Redes sociales

¿Qué opina la familia de Aldo de Nigris sobre su posible romance con Mariana Botas en ‘La casa de los famosos México’?

En una entrevista reciente, doña Lety Guajardo, abuela de Aldo de Nigris, admitió que no le gustaría ver a su nieto con Mariana Botas. Incluso se dijo estar enojada con ella por no regresarle su sudadera.

“Que le digan a Mariana que no sea desgraciada. Le está diciendo Aldito que no tiene otra sudadera, que por favor se la regrese, que no tiene otro suéter, que tiene frío y no se la quiere dar”, indicó.

Por otro lado, Poncho de Nigris considera que Botas es bastante “mayor” para su sobrino: “Entonces no hay, ya saben, las viejitas no. Hay que aprender de los errores de los tíos y andar con jovencitas”, manifestó.

Mira: Poncho de Nigris sortea premio exclusivo con Aldo de Nigris para salvarlo en La casa de los famosos México