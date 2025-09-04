Mariana Botas se sincera y lanza polémico mensaje a Elaine Haro ¿Por su traición al cuarto Día?
Mariana Botas estuvo en la posgala del pasado martes en La casa de los famosos México y envío un mensaje a Elaine Haro ¿por su lealtad al cuarto Noche?
Luego de que Elaine Haro se encontrara la moneda del destino en La casa de los famosos México con la cual se le dio la oportunidad de intercambiar a un habitante del cuarto Día al cuarto Noche y viceversa. La actriz decidió intercambiarse a ella por ‘Guana’. Esta decisión dio de qué hablar, algunos aplaudieron esta acción, aunque otros la reprobaron.
Sin embargo en redes criticaron duramente a ‘Guana’ por jurar lealtad a su nuevo cuarto Día dejando atrás a los habitantes de Noche: Alexis Ayala, Mar Contreras, Aldo de Nigris y Aarón Mercury. Por su parte, aunque Elaine Haro se tomó una semana para meditarlo, finalmente también decidió unirse a cuarto Noche. Cabe señalar que ambos fueron transparentes al comunicar a sus anteriores equipos que habían tomado la decisión de cambiar de bando.
¿Por qué Elaine Haro se cambió al cuarto Noche?
Sin embargo, esta decisión ha generado fuertes críticas dentro y fuera de “La casa de los famosos México”. Ambos fueron cuestionados en redes por abandonar a sus anteriores equipos: Guana fue señalado por hacer un cambio tan radical la misma noche en que fue trasladado, mientras que a Elaine Haro fue acusada por usuarios de, supuestamente, haberse cambiado para “quedar bien” con los favoritos del público y avanzar lo más posible en el juego, en lugar de permanecer con el equipo que ha ido perdiendo miembros como Ninel Conde, Priscila Valverde y Mariana Botas.
Aunque al principio Elaine Haro reveló que era por un sacrificio para no afectar a nadie de su cuarto, muchos creyeron que en realidad lo hizo para jugar con el equipo más querido.
¿Por que critican a Elaine Haro de traicionar al cuarto Día con el cuarto Noche?
Otro aspecto que recientemente generó polémica en redes, fue que Elaine Haro confesó a Aaron Mercury que ella considera que Alexis Ayala no es un villano y reveló que cuando ocurrió la polémica con Ninel Conde, ella no estuvo de acuerdo con la reacción del ‘Bombón asesino’ cuando la defendió de Ayala, quien le gritó: “Quítate”.
Sin embargo, tras el cine de este martes, Wendy Guevara se refirió en la posgala a la crítica que Aldo de Nigris hizo a “Guana” por “traicionar” al cuarto Noche y compartir información interna con su nuevo equipo. No obstante, la Perdida señaló que este mismo comentario podría aplicarse a Elaine Haro, ya que ella también reveló lo que se hablaba dentro del cuarto Día.
¿Qué mensaje envió Mariana Botas a Elaine Haro por traición al cuarto Día?
En esta posgala Wendy Guevara y Ricardo Margaleff preguntaron a Mariana Botas si este comentario no sería una “pedrada” para Eleine Haro. Ella coincidió y también le envió un mensaje a la actriz en el cual pide no se olvide de lo que ella también llegó a sentirse molesta por los posicionamientos de Alexis Ayala en su contra.
“Qué no se se olvide todo lo que le decían y cómo la atacaban, cómo ellos pensaban que no tenía nada que aportar, más allá de una historia de Romeo y Julieta y ahora resulta que de un momento a otro, si está brillando”, esto comentó Mariana luego de ver un video en el que Alexis Ayala le decía que ahora si estaba brillando.
Botas a Elaine: “Qué no se se olvide todo lo que le decían, y como la atacaban, como ellos pensaban que no tenía nada que aportar, más allá de una historia de Romeo y Julieta y ahora resulta que de un momento a otro, si está brillando”— J! (@AG7xK03) September 3, 2025
