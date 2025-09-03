La Jefa sacude La casa de los famosos México 2025 con nuevas reglas de nominación ¿todos a la placa?

Una estrategia inesperada podría cambiarlo todo en La casa de los famosos México 2025. ¿La jefa mandará a todos a la placa? Una nueva regla secreta está por revelarse en la gala de hoy 3 de septiembre y nadie está preparado para lo que viene. ¡Te contamos todo!

‘La casa de los famosos México’ 2025 / IG: @lacasafamososmx

¿Qué estrategia está planeando el cuarto Día para dejar fuera al cuarto Noche en La casa de los famosos México 2025?

Mientras los habitantes del cuarto Día se sienten en desventaja, una estrategia ideada por Guana, podría cambiar por completo el rumbo de las nominaciones en La casa de los famosos México. La idea es simple pero arriesgada: nominarse entre ellos mismos para que los del cuarto Noche queden todos en la placa, incluso si no reciben ni un solo punto.

Según Guana, si los cuatro miembros del cuarto Día se reparten los puntos entre sí, los del cuarto Noche quedarían con cero puntos. Y como la regla exige que haya al menos cinco nominados, el quinto nominado serían el todos los del cuarto Noche. ¡Porque tendrían el mismo número de puntos, cero! Esto pondría a los 10 habitantes en riesgo de eliminación.

Guana. “Yo sé que no podemos complotear, sabemos que ellos nos van a tirar a todos para el miércoles. Qué pasaría si nuestros puntos se quedan aquí. Tienen que haber un quinto empate, si ellos tuvieran cero todos, sube toda la casa”

Facundo, Shiky y Dalilah Polanco apoyaron la estrategia, aunque reconocen que no hay un reglamento escrito que confirme si los participantes con cero puntos pueden ser nominados. Facundo fue claro:

“Yo no leí ninguna regla en mi contrato que si tienes cero puntos, estás libre. No hay una regla. Ahí dice que cinco nominados, tiene que haber cinco y si hay empate, sube más de uno. Por lo menos cinco o más nominados”. Facundo

¿Es complot la estrategia del cuarto Día vs cuarto Noche en La casa de los famosos México?

La estrategia de los habitantes de cuarto Día en La casa de los famosos México ha generado debate entre los fans del reality. ¿Están los habitantes del cuarto Día violando las reglas? ¿Podrían ser sancionados por la Jefa? Ricardo Margaleff, conductor de las pre y post galas de La casa de los famosos México, explicó que no se trata de un complot, ya que no se están mencionando nombres ni asignando puntos específicos:

“Como mínimo, lo hemos dicho desde el principio, tiene que haber 5 nominados. Si en el último lugar hay un empate, evidentemente ellos suben a la placa, así sea 0, todos irían a esa placa”. Ricardo Margaleff

Además, Margaleff aclaró qué sí sería considerado complot: “Sería complot sí, y solo sí, ellos dijeran el nombre del participante y asignaran el número de puntos”.

También recordó que La Jefa está al pendiente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y que cualquier intento de complot será detectado y sancionado.

¿Qué reglas nuevas anunció la Jefa para la nominación de hoy miércoles 3 de septiembre de 2025?

Justo cuando los habitantes de La casa de los famosos México pensaban tener todo bajo control, la Jefa volvió a cambiar las reglas. En plena gala, Odalys Ramírez apareció con un sobre azul que contenía un comunicado oficial que dejó a todos en shock.

“El proceso de nominaciones suele tener diferentes modalidades. El día de mañana los habitantes deberán elegir a tres de sus compañeros al momento de nominar. Votarán con tres puntos al primero, dos puntos al segundo y un punto al tercero” Odalys Ramírez

Este cambio no solo altera la forma en que se reparten los puntos, sino que también pone en jaque las estrategias que ya se estaban cocinando dentro de los cuartos. Y lo más impactante: los habitantes aún no lo saben. Se enterarán en el Confesionario, justo antes de nominar.

Nominaciones de hoy miércoles 3 de septiembre: ¿Funcionará el plan de Guana o terminará perjudicando al cuarto Día en las nominaciones de La casa de los famosos México 2025?

Aunque la jugada de Guana, habitante de La casa de los famosso México parece ingeniosa, hay varios factores que podrían hacerla fallar. Uno de ellos es el liderazgo de la casa. Si el líder pertenece al cuarto Noche, podría salvarse y evitar que todos sus compañeros suban a la placa. Además, si algún integrante del Cuarto Noche queda fuera por otras razones, el empate en ceros no se daría como lo planean.

Por ahora, la estrategia está en marcha y todos los del Cuarto Día están de acuerdo. Pero como bien dijo Margaleff: “Queremos que todos tengan claro en casa que la estrategia de Guana puede funcionar… y no”.