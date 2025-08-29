¿Mariana Botas le rechaza un beso a Aldo de Nigris? Esto pasaría en La casa de los famosos México 2025

El posible romance en La casa de los famosos México, entre la actriz Mariana Botas y el influencer Aldo de Nigris, se encuentran de nuevo en la conversación en redes sociales. Esto a partir de un curioso momento compartido por la actriz y Shiky en la suite (que ambos comparten), en el que el famoso locutor hizo un comentario en torno a un posible beso entre Botas y De Nigris. ¿Qué respondió la integrante de ‘las Envinadas’?

Mariana Botas / Redes sociales

¿Habrá beso entre Aldo de Nigris y Mariana Botas en La casa de los famosos México?

Todo se desató después de que Mariana Botas cambiara de look dentro de la casa. Su nuevo estilo generó bromas entre los habitantes, especialmente cuando Shiky, con quien comparte la suite, insinuó que Aldo de Nigris podría querer besarla al verla renovada. La actriz, entre risas, respondió:

“Qué te pasa, por qué dices estupideces. Gente, no lo escuchen, dice estupideces. Ya me veo joven, pero yo no quiero que me bese”. Mariana Botas

El tema no quedó ahí, Shiky volvió a cuestionar a Mariana, y a manera de reto, le preguntó directamente qué haría ella si Aldo intentara besarla. La actriz respondió:

“Pues sí, me saco de pe..., le digo ‘¿qué te pasa, w...?’”

La declaración provocó risas entre los presentes, pero dejó claro que Mariana, al parecer, no está interesada en un beso de Aldo de Nigris.

Shiky habla sobre el Shippeo de Aldo de Nigris y Mariana Botas / Especial

¿Mariana Botas y Aldo de Nigris durmieron juntos en La casa de los famosos México?

Durante una reunión entre algunos habitantes de La casa de los famosos México, Mariana Botas se quedó dormida y terminó recostándose sobre Aldo de Nigris. Aunque Mar Contreras y Elaine Haro se encontraban cerca, ninguna hizo comentarios sobre la situación.

Fueron Abelito y Shiky quienes interpretaron la escena como algo más íntimo de lo habitual.

Shiky, en particular, no estuvo de acuerdo con la actitud de Mariana, afirmando que ella pudo haber elegido descansar al lado de ‘Guana’, con quien tiene una amistad de 18 años, pero prefirió hacerlo junto a Aldo.

“Qué mala suerte tuve que me tocara ella. Tiene el cojín de su amigo de 18 años de amistad “el Guana” y el de Aldo, pero tenía que estar con Aldo” Shiky

Cabe recordar que, desde hace semanas, los seguidores del programa han especulado sobre una posible atracción entre ambos, particularmente después de que Mariana apareciera usando una sudadera que pertenece a Aldo.

Mariana Botas y Aldo de Nigris se quedaron dormidos muy juntitos en La casa de los famosos México. / Captura de pantalla

¿A quién prefiere Doña Lety como novia de Aldo de Nigris? ¿Mariana Botas o Elaine Haro?

En entrevista con TVNotas, Doña Lety y Poncho de Nigris fueron cuestionados sobre el posible interés amoroso que pudiera tener Elaine Haro con Aldo de Nigris en La casa de los famosos México.

De manera concreta, Doña Lety respondió lo siguiente:

Ella anda tras Aarón. Aldito no es plato de segunda mesa Doña Lety

Por su parte, Poncho de Nigris aseguró: “No podemos comentar más al respecto sobre la muchachita (Elaine), porque ahorita no sabemos”. Ambos familiares de Aldo, mostraron un notable desinterés de su parte por crear algún vínculo amoroso del actual habitante de La casa de los famosos México.

Posteriormente, en una conversación transmitida en el canal de Aldo de Nigris, Andrea Tamez, hermana del exfutbolista, no dudó en preguntarle directamente a Doña Lety cuál de las actrices prefería para su nieto: ¿Elaine Haro o Mariana Botas? La respuesta fue tan directa como sorpresiva: “ A ninguna ”, afirmó la madre de Poncho de Nigris y abuela de Aldo.

Mientras el reality avanza, las especulaciones no parecen cesar. No obstante, Mariana Botas ha sido clara al desmentir cualquier interés amoroso y rechazar públicamente cualquier intento de romance entre ella y Aldo de Nigris.

