Héctor Herrera vuelve a creer en el amor y ¡anda en la conquista de Paola Villalobos!: “Quedó fascinado”

Vaya sorpresa nos llevamos al enterarnos de que el campeón del fútbol mexicano Héctor Herrera está muy entusiasmado y conquistando a la actriz y conductora Paola Villalobos.

Una persona cercana al deportista nos contó que Héctor Herrera quiere conquistar a la actriz: “Ya tienen un tiempito saliendo, pero todo ha sido muy discreto. Él, desde que la vio, quedó fascinado por su belleza. Con el trato vio que es una buena chica. Por su parte, ella sé que va poco a poco y deja fluir las cosas, pero los 2 están muy contentos”.

Sospechamos de este romance cuando en el pódcast de Paola, Entre lobas, notamos que él prestaba más atención a ella que a su hermana Stephania. Investigamos y dimos con lo que realmente pasaba: Tienen algo más que una amistad.

Héctor Herrera / Redes sociales

Lee: ¡Terminaron! Paola Villalobos y José Luis Verdugo ya no son novios ¡Así fue la ruptura!

¿Cuál es la relación entre Héctor Herrera y Paola Villalobos?

De acuerdo con nuestra fuente, existe una buena química entre el futbolista y la actriz: “Sé que se llevan muy bien. Cuando salen se divierten mucho y él va en serio con Paola. Le gusta mucho. Le encanta su compañía. Entiendo que se conocieron por amigos en común. Cuando ella lo invitó a participar en el pódcast, él luego luego dijo que sí, porque quería convivir más con ella”.

Nos comparte que, incluso, Paola estuvo en la final del Torneo Clausura 2025 en que el Toluca resultó ganador: “Fue su invitada de honor. De hecho, ella misma bajó a la cancha y estuvieron juntos. Varios medios tomaron esas imágenes, pero, como nunca se le vio la cara a Paola, no habían dado con ella. Ya han compartido cosas juntos varias veces. No es algo nuevo, pero casi nadie se había dado cuenta”.

Notamos que ya se han dejado uno que otro like en las redes sociales de ambos, e incluso él ha compartido más historias que ella: “Sé que han salido varias veces. Las risas y el buen humor no paran entre ellos. Van poco a poco. Recordemos que Héctor se divorció de la madre de sus hijos en febrero pasado y esta sería su primera relación formal. Van dando pequeños pasos para crear algo. Si Héctor comparte en sus redes las cosas que hace con Paola, es porque quiere que todo el mundo se entere de que ya anda enamorado”

Héctor Herrera y Paola Villalobos / Archivo TVNotas y Redes sociales

¿Cómo fue el divorcio de Héctor Herrera, campeón de fútbol?

Nuestra fuente nos contó que para Héctor Herrera fue complicado el proceso de divorcio: “Le costó mucho trabajo tomar la decisión de separarse. Estuvieron juntos 15 años. Fueron muchos meses de hablarlo y de trabajar esa decisión. Lo conozco bien y sé que trabajó mucho en sanar las heridas. Entendió su soledad y la disfrutó durante muchos meses, pero también está padre que se dé otra oportunidad en el amor”

Paola, según nuestra fuente, es un buen partido para Héctor: “He convivido poco con ella, pero se me hace una chica súper centrada y que sabe lo que quiere. Sé que entre sus pláticas está el tema de llevar y hacer las cosas bien. Si los 2 quieren, es porque su plan es a largo plazo. A ella la veo contenta y le da sus tiempos a él para que esté con sus hijos o en sus concentraciones para los partidos, y ya después hacen planes. Es una buena mujer”, concluyó.

Héctor Herrera y Paola Villalobos / Archivo TVNotas y Redes sociales

Checa: ¡Pleitazo! Vanessa Arias le hace la vida de cuadritos a Paola Villalobos

¿Quién es Paola Villalobos?

Paola Villalobos

En televisión la hemos visto en proyectos como Sin miedo a la verdad , Vencer la culpa y ¡Chócalas Compayito!

, y En Estados Unidos, condujo el programa Tengo talento, mucho talento de Estrella TV. Además, participó en el reality Los 50 , la temporada pasada, donde quedó en cuarto lugar.

de Estrella TV. Además, participó en el , la temporada pasada, donde quedó en cuarto lugar. Ahora tiene un pódcast llamado Entre lobas.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .

Mira: Paola Villalobos se convierte en la más odiada y amada de “Los 50", reality de Telemundo