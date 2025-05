¡Pleitazo! Vanessa Arias le hace la vida de cuadritos a Paola Villalobos

Hace unas semanas, para la televisión latina en Estados Unidos se estrenó la nueva temporada de “Tengo talento, mucho talento nueva era” con cambios, donde Paola Villalobos después de su paso por el reality “Los 50”, tiene la conducción principal y de jurado están los cantantes Pancho Barraza y los vocalistas de “Los dos carnales”, junto a Pepe Garza, uno de los fundadores del concepto.

Aunque todo inició aparentemente bien, en TVNotas nos enteramos de que Vanessa Arias se suma al equipo de conducción, debido a que exigió ese lugar al más alto nivel. Una persona de la producción nos cuenta: “Iniciamos grabaciones a finales de abril. Desde que se propuso esta nueva temporada del programa se pensó en Paola como la conductora principal debido al éxito que tuvo con la gente latina en el reality que realizó con Telemundo. Se hizo un estudio y resultó con buena aceptación con el público. Por eso fue que la invitaron a participar”.

Vanessa Arias está en Tengo talento mucho talento, programa de Estrella TV / @vannearias

¿Hay rivalidad entre Vanessa Arias y Paola Villalobos?

Nos adelantó que Vanessa Arias no estuvo contemplada al principio: “Nunca se pensó en Vanessa. Lo que sí es un hecho es que Vane es consentida del canal por los años que lleva trabajando con nosotros, pero al ver que alguien más joven le estaba quitando cuadro, fue a hablar con los jefes y pedir que también la metieran al programa. Por eso ella aparece hasta este próximo miércoles, porque todos los demás programas ya se habían grabado y no pensaban repetir”.

“Desde que llegó, entró con aires de grandeza. Aunque trató de ser la mas “cool”, se notaba cómo le tiraba a Paola. Pidió que a ella se le maquillara y peinara primero y sobre todo, que ella tuviera el contacto con los cantantes, no Paola, por lo que a Vanessa la pusieron junto al jurado mientras que Paola se mantiene en su lugar de conductora principal”.

Aparentemente, entre las guapas conductoras todo fluyen en armonía: “Ellas se llevan bien, pero por atrás, Vanessa le tira mucho ‘hate’ a Paola. No sé si Paola ya se dio cuenta pero es evidente todo lo que dice de ella, que no merece ese lugar, que no es buena conductora y que por eso ella ya llegó a quitarle su puesto y demostrar quién es quién”.

Paola Villalobos es la conductora de Tengo talento mucho talento / @paolavillalobosoficial

¿Vanessa Arias quiere el lugar de Paola Villalobos en el programa Tengo talento, mucho talento?

“Los jefes ya se están dando cuenta de que, en vez de sumar un talento al programa y que crezca, metieron a una persona que solo crea conflictos y que quiere dividir al equipo. En las grabaciones ya tuvo conflicto también con los camarógrafos y gente del staff y no es la primera vez que pasa. En otros proyectos donde ha participado también ocurrió. De hecho ya notamos que cuando están juntas presentando a los concursantes, lo hace de mala gana y cuando le toca sola lo hace bien, para que al aire solo salga cuando lo hace bien y quitarle foco a Paola”, dijo la persona de producción del programa Tengo talento, mucho talento.

Nuestra fuente nos asegura que Arias parece querer el todo cuadro para ella: “Vanessa se quiere quedar con el lugar de Paola Villalobos, porque ella está creciendo dentro del canal y podría entrar a otros proyectos, cosa que a Vanessa ya no le encantó, y por eso le está poniendo el pie a como dé lugar. Lo que sí se nota es el cambió de energía de todos, porque cuando no estaba Vanessa todo fluía increíble y ahora que entró, todo es problema y nos estamos dividiendo”.

