Vanessa Arias habla de oscura relación ¿Con José Luis Reséndez? ¡A uno de sus ex le gustan los hombres, dice!

En diversas ocasiones, el actor José Luis Reséndez ha estado envuelto en fuertes dimes y diretes, principalmente con Wendy Guevara, integrante de ‘Las perdidas’.

Ahora, en redes sociales revivieron las fuertes declaraciones de Vanessa Arias. La actriz reveló que sufrió malos tratos en manos de uno de sus ex. Incluso, ¡estuvo a punto de perder la vida! Internautas aseguran que habla de José Luis Reséndez. ¿Será?

José Luis Reséndez y Vanessa Arias / IG: @vannearias / @vannearias

¿Qué dijo Vanessa Arias de su terrible relación con un ex?

Mediante una entrevista llevada a cabo con Paco Chintro en 2021, Vanessa Arias abrió su corazón y reveló los momentos de terror que vivió al lado de un ex. ¡Las declaraciones se volvieron a ser virales!

La famosa compartió que tuvo una relación de cinco años, aproximadamente, en la cual sufrió violencia psicológica y física.

“Me quebró costillas, en mi casa no sabían que él me pegaba... Mi exnovio con el que dure cinco años y me iba a casar, me golpeó todos los días y me ponía todos los días frente a un espejo y me decía que él estaba conmigo por lástima, porque yo era muy fea”. Vanessa Arias

No obstante, lo que llamó la atención en redes sociales fue que Vanessa subrayó que su ex “tapaba su (orientación)”. Incluso, “lo cachó con un trasvesti”.

“Lo que él quería era tapar sus verdaderas preferencias. Cuando yo terminé con este tipo, yo lo caché con un travestí en la cama”.

¿Vanessa Arias aceptó cubrir a su ex por amor?

Aunque vivía situaciones verdaderamente riesgosas al lado de su ex, Arias subrayó que estaba cegada por el amor. Incluso, pese a tener pruebas de que a este hombre le gustaban personas de su mismo género, no lo quería dejar.

“Él me vio, yo muchas veces a él yo le dije ‘yo puedo ser tu mejor tapadera, pero no me mientas y no me hagas sentir tan mal’. A mí me llegaban mensajes de que él era gay, yo misma me metí en su computadora y lo comprobé, pero mi amor era tan ciego, porque ni relaciones… teníamos”. Vanessa Arias

Agregó: “Duré tres años con psicólogos, psiquiatra y después me di cuenta de que realmente el del problema es y será él para toda la vida por no aceptarse… Terminé y todavía sufrí tres años más, porque el tipo me hablaba, me amenazaba, ocho años duró el infierno”.

Vanessa Arias estuvo a punto de perder la vida en manos de su ex

En otra entrevista en ‘Siéntense quien pueda’, la actriz también reveló cómo estuvo a punto de perder la vida en manos de su novio.

“Era un 24 de diciembre, yo tenía que tomar un vuelo temprano. Lo despierto a él para que me llevara al aeropuerto. Estaba de muy mal humor, y me acuerdo perfecto de que ya me iba con las maletas. Vivíamos en un primer piso, y había unas escaleras. Él me empujó por las escaleras y me pateó estando en el suelo. Me quebró una costilla y estaba toda llena de moretones”. Vanessa Arias

“Llegó la mujer policía y les dijo: ‘Pues qué habrán hecho para que las golpearan sus maridos así‘. Que me paro y me voy. No sé si era soledad, pero le tenía mucho miedo”, agregó.

Pese a que Vanessa Arias NO reveló que se trataba de José Luis Reséndez, en redes sociales señalaron que la actriz sufrió violencia por parte del actor. Incluso, confesaron que, supuestamente, tendría atracción por Wendy Guevara. Por esta razón, la atacaría en diversas ocasiones. Por supuesto, al no dar nombres Vanessa, todo se trata de meras especulaciones y NADA vincula sus palabras con José Luis Reséndez