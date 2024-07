El actor José Luis Reséndez y Turbulence se pelean en redes sociales: “Desequilibrados mentales”

Las cosas se pusieron intensas en redes sociales después de que el actor José Luis Reséndez, quien saltó a la fama con su interpretación del ‘Teca’ en la serie de televisión ‘Señora Acero’, se lanzara en contra de las influencers que se unieron al elenco de TUDN para la temporada de Juegos Olímpicos.

Recordemos que TUDN dio a conocer que las influencers LGBTQ+, Burrita Burrona y Turbulence, serán parte del equipo de Televisa Deportes para participar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Las nativas de Monterrey, Nuevo León, desplegarán su humor y carisma en las competencias deportivas a partir del 15 de julio.

Las “Comedy queens” de TUDN proporcionarán comentarios y análisis de las pruebas con un estilo irreverente, divertido y respetuoso, evitando las críticas negativas en una sección denominada “La botarguiza”.

La noticia de la incorporación de Turbulence Drag Queen y Burrita Burrona por TUDN ha generado gran revuelo en las redes sociales. Los usuarios han aplaudido la iniciativa de la televisora por abrir sus puertas a la diversidad y el talento, y se han mostrado ansiosos por verlas en acción durante las olimpiadas. Sin embargo, otros no han estado de acuerdo, ya que aseguran que las creadoras de contenido no aportan nada de calidad a la sociedad.

José Luis Reséndez revela que está en contra de la participación de las influencers

A través de redes sociales, se desató una discusión entre el actor José Luis Reséndez y la influencer Turbulence. Esto se debió a que el famoso lanzó una serie de comentarios en los cuales mostró su descontento con Televisa, ya que no le pareció que le hayan dado trabajo a influencers como Wendy Guevara, Turbulence y la Burrita Burrona.

“Estas novedosas celebridades, llamadas ‘influencers’, han tomado relevancia durante un panorama de cambio donde ha prevalecido la desinformación y el desconcierto. Estos peculiares individuos son el resultado de un sistema en decadencia social, cultural y humano, reflejando el estado deteriorado y afectado de nuestra sociedad. Estas mismas personalidades virales entretienen conectando con la audiencia a través de sus afectadas conductas y malos hábitos, muchas veces alarmantes, mostrando un claro desequilibrio mental”. José Luis Reséndez

El actor continuó expresando su rechazo: “Yo hoy me declaro en contra de manera contundente a estas acciones y contenidos que afectan e impactan de manera agravante y negativa nuestro sano desarrollo social, cultural y sobre todo humano. Debemos nosotros mismos hacer un esfuerzo por retomar nuestros valores y principios que son los cimientos firmes de nuestra verdadera herencia mexicana, y que considero plenamente son parte de la respuesta a nuestro crecimiento como nación, avalando nuestros derechos y libertades”.

Turbulence responde a José Luis Reséndez y le manda un fuerte mensaje

Después de los comentarios del actor de telenovelas como ‘Destilando Amor’ y ‘La Madrastra’, la influencer Turbulence decidió responderle a través de la misma red social. Muy al estilo de la drag queen, tomó con humor los comentarios del famoso y se burló de la carrera artística de José Luis Reséndez.

“¿José Luis Reséndez es al que le llegaron a dar novela solo por guapito? ¡Oh ya! Pero como ahora eso ya no lo es todo no ha de tener jale, por eso le cala en el mero ojo... que nuevos talentos tengan trabajo”, escribió Turbulence.

La influencer añadió: “Y digo talentos porque la mayoría de los que señala en su imagen... están repletos de trabajo y llenan recintos, y para lograr eso se necesita talento. Saludos y buenas tardes, José Luis Who?”.

Pero la cosa no terminó ahí. El actor aseguró que respeta a la comunidad, sin embargo, el trabajo que hace Turbulence no es de su agrado: “Yo siempre he respetado a la comunidad y mis seguidores lo saben. Pero al parecer este señor disfrazado de mujer ‘Turbulence’ no. Mi nombre es José Luis Reséndez, al contrario de usted, yo no necesito insultarlo, denigrarlo, humillarlo. ¿Sabe por qué? Porque usted mismo lo hace con su comportamiento y su vocabulario, ese mismo que mucha gente y yo estamos en contra, porque no sé si usted esté de acuerdo, pero no es el mejor ejemplo para la sociedad normalizar el ofender y violentar verbalmente a los demás”.

Finalmente, José Luis Reséndez mencionó que simplemente está dando su punto de vista sobre la decisión de Televisa: “Así que repito, esa conducta de deshumanizar, ofendiendo e insultando a los demás para minimizar nuestro punto de vista, va en contra de toda normativa que representa la libertad de expresión. Igualmente, yo no necesito ser alguien importante en la vida para participar en la democracia y la libre opinión que por derecho tenemos todos los ciudadanos de realizar”.

Hasta el momento en que se realizó esta nota, ninguna de las otras involucradas se ha pronunciado ante el comentario de José Luis Reséndez.

¿Quiénes son la Burrita Burrona y Turbulence Queen?

La ‘Burrita Burrona’ y Turbulence Queen destacan no solo en la industria musical, sino también en el entretenimiento digital. Su carisma y creatividad les han permitido ganar miles de seguidores, convirtiéndose en referentes dentro de la comunidad drag. Descrita como “la primera mascotidrag del planeta” en su perfil de Facebook, ‘Burrita Burrona’, junto a Turbulence Queen, ha creado contenido viral y se ha posicionado como una figura influyente en diversas plataformas digitales.

¿Quién es José Luis Reséndez?

José Luis Reséndez es un actor y modelo mexicano, conocido por su participación en diversas telenovelas y programas de televisión. Nació el 14 de octubre de 1978 en Monterrey, Nuevo León, México. A lo largo de su carrera, ha trabajado en varias producciones destacadas, consolidándose como uno de los actores reconocidos en la industria del entretenimiento en México.

Reséndez ha participado en numerosas telenovelas, entre las que se destacan ‘Destilando amor’, ‘La madrastra’ y ‘Señora Acero’. Además de su trabajo en telenovelas, Reséndez ha participado en otros proyectos televisivos y cinematográficos. Su talento y carisma le han permitido mantener una presencia constante en los medios.

