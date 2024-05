Vanessa Arias comparte entre lágrimas que sus estudios salieron positivos, ¿de qué?

Vanessa Arias, quien recientemente dejó su papel como conductora en el programa '¡Siéntese quien pueda!’, sorprendió a sus seguidores con un video en redes sociales que inicialmente causó preocupación. La famosa conductora mexicana apareció entre lágrimas, anunciando que sus estudios médicos habían arrojado un resultado positivo, lo cual alarmó a sus fans.

“Amigos, ya me llegaron los estudios y para los que no saben, efectivamente salí positiva en pcgr”, expresó Vanessa, visiblemente afectada. Su tono de tristeza y los ojos llorosos incrementaron la preocupación entre sus seguidores, quienes temieron lo peor al ver la reacción de la presentadora y actriz.

Vanessa Arias revela qué es PCGR

Sin embargo, en un giro inesperado, Vanessa aclaró el verdadero significado de su “diagnóstico”. “Para los que no saben qué significa, esto es: pobre con gusto de gente rica. Ya me dijeron que no podía seguir gastando más de lo que gano”, comentó a modo de broma, aliviando a sus seguidores que habían estado preocupados por su salud.

La revelación de Vanessa Arias generó una ola de reacciones en redes sociales. Sus seguidores no tardaron en comentar, algunos expresando alivio y otros compartiendo risas por la broma. En efecto muchos confesaron haber caído.

Así reaccionaron sus seguidores

“Yo por eso no me lo hago porque tengo todos los signos y síntomas”, “También soy positiva en pcgr”, “Lo amé. Me la creí”, “Me asusté”, “Te pasaste con eso”, y “Hay amiga, yo asustada viendo lo que dice hasta el final”, fueron algunos de los comentarios que reflejaron el sentido del humor con el que los fans tomaron la noticia.

La capacidad de Vanessa para jugar con sus seguidores y transformar una situación inicialmente preocupante en algo ligero y divertido demuestra su carisma y la cercanía que tiene con sus seguidores, quienes en vez de molestarse se rieron de las ocurrencias de la también actriz.

Hasta el momento, Vanessa Arias no ha revelado las verdaderas razones por las que dejó de ser parte del panel de '¡Siéntese quien pueda!’. Sin embargo, se presume que su salidas responde a la necesidad de reestructuración del programa.

