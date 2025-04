José Luis Reséndez le contesta a su ex, Vanessa Arias, tras exhibir una oscura relación: “A mí no me afecta”

José Luis Reséndez vuelve a estar envuelto en polémica. Y es que su exnovia, Vanessa Arias, reveló que una expareja no solo la maltrató de forma física y psicológica, también lo señaló de tener atracción por los hombres.

Si bien la actriz nunca mencionó nombres, los fanáticos teorizaron que se trataba de Reséndez, quien además ha estado en controversia por todos los comentarios negativos que ha hecho en contra de Wendy Guevara.

Esta especulación quedó confirmada luego de que el mismo José Luis expresara su molestia ante lo declarado por Vanessa, asegurando que sigue “traumada con su existencia”.

Vanessa Arias / Redes sociales

¿Qué dijo José Luis Reséndez sobre las acusaciones de su ex, Vanessa Arias?

A través de una transmisión en vivo para TikTok, el actor sostuvo que no le afectan los señalamientos de su expareja.

José Luis Reséndez “No, pues, defiéndanme, los que quieran. Yo no me tengo que defender de algo que no me afecta. No me afecta en lo más mínimo. El que quiera creerle, que le crea. Aquí están como quieran. Yo los quiero mucho. Luego hay gente que se pasa de lanza”

Además de burlarse de la entrevista a su ex, felicitando a todos aquellos que “vienen de la gran entrevista televisada”, afirmó que Vanessa siempre “se está quejando desde hace 30 años” de su persona: “Cada vez más lamentable el suceso”, resaltó.

Al ser cuestionado sobre si le pediría perdón o si ha pensado en regresar con ella, José Luis simplemente declaró que Vanessa era una chica “muy guapa”, pero jamás ha considerado intentar reconciliarse con ella.

José Luis Reséndez quiere que Vanessa Arias ¿lo denuncie?

Aunque dejo claro que no le importa lo dicho por su ex, Reséndez retó a Arias a que inicie un proceso legal en su contra, pues no está de acuerdo con que lo “difamen”.

“A mí tráeme una denuncia y pruebas. A mí no me estés difamando. A mí tráeme las pruebas, las fotos. Todo lo que dices, lo que guardaste. Las pruebas, tráemelos, mija. Si quieren creerle, sobres. Si a ella le da felicidad que yo no esté como actor, qué bueno”, expresó.

Para finalizar, indico que jamás le desearía el mal y espera que, “algún día, se pueda desarrollar como actriz”, en lugar de “lastimar” a los demás. De igual forma, dio a conocer que la va a demandar por “difamarlo”.

“Eso me afecta porque la gente incrédula cree en sus pi… mentiras. Yo tengo hijas y a mí no me gustaría que estuvieran escuchando este tipo de cosas solo porque ella quiere llamar la atención. Ojalá nos demandemos para ver quién pierde. Yo la voy a demandar por difamación”, concluyó.

José Luis Reséndez / Redes sociales

¿Qué ha dicho Vanessa Arias sobre denunciar a José Luis Reséndez?

Hasta el momento, Vanessa Arias no se ha pronunciado ante lo dicho por José Luis Reséndez, así como tampoco ha expresado su intención de demandarlo por el supuesto maltrato que sufrió.

No obstante, todo este asunto sigue dando mucho de qué hablar en redes sociales y muchos internautas han apoyado a Vanessa. Incluso, le han recomendado que sí ejerza acciones legales en su contra.

