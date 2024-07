Wendy Guevara arremete contra actor de Televisa, “que le den trabajo”

El dúo mexicano “Las Perdidas” desde siempre han causado polémica por sus opiniones y los videos que suben a sus redes sociales. Recientemente Paolita Suárez se vio envuelta en un escándalo por asistir a un evento de un joven menor que ella.

A pesar que Paolita hizo un en vivo para aclarar la situación y el joven incluso mostró su identificación que acredita que es mayor, hubo quienes siguieron haciendo comentarios. Este es el caso del actor José Luis Reséndez.

José Luis Reséndez se fue en contra del contenido de ‘Las perdidas’

A través de su cuenta de X, antes Twitter, Reséndez se enfadó y cuestionó a la televisora de darle trabajo a “individuos totalmente contrarios a todos los valores que alguna vez me inculcaron”.

“No logro entender cómo es posible que Televisa que considero como mi segunda casa, mi segunda familia, donde me dieron la maravillosa oportunidad de cumplir mi sueño de prepararme, donde hice mi carrera y me encuentro grabado en una de sus honoríficas placas generacionales de graduados, donde me enseñaron a sufrir y esforzarme, donde me enseñaron lo que es la perseverancia, permitan y normalicen individuos totalmente contrarios a todos los valores que alguna vez me inculcaron”, escribió.

En otro post tachó al contenido de las Perdidas como “d3g3nerado”: “Aquí realmente la única PÉRDIDA es nuestra sociedad en decadencia que idolatra a estos corrosivos y descompuestos individuos que promueven sus malos hábitos y acciones a través de su d3g3nerado contenido”, afirmó.

Aquí realmente la única PÉRDIDA es nuestra sociedad en decadencia que idolatra a estos corrosivos y descompuestos individuos que promueven sus malos hábitos y acciones a través de su degenerado contenido. ¿Como es posible?… pic.twitter.com/7YbaLdkfWq — José Luis Reséndez (@joeresendez) July 11, 2024

Wendy Guevara no se queda de brazos cruzados y respondé a José Luis Reséndez

Fue en un reciente encuentro con los medios que que Wendy respondió a los señalamientos del actor:

No conozco al señor… Él es un actor, ¿no? Cuando una persona tiene éxito y mucho trabajo no tiene mente para otras cosas que no sean sus asuntos…" Wendy Guevara

Para finalizar Guevara le desea “Que le vaya bien y le den trabajo… porque está muy molesto… Y es como te digo si tu tienes mucho trabajo, no tienes tiempo para estar peleando y meterte en la vida de otras personas, ahí podemos ver cómo está en su vida”.

