Reaparece querida actriz de TV Azteca tras 9 años de ausencia: “Pensé que me estaba volviendo loca”

Alejandra Lazcano es un referente de las telenovelas de Televisión Azteca. Creció en los foros y locaciones. Tras una ausencia de 9 años, regresa a su casa con ‘Cautiva’, en la que será una de las villanas.

Al preguntarle la causa de su ausencia, nos contó: “Tuve un tema hormonal fuerte. Mi cuerpo apenas se está readaptando a este ritmo de trabajo. Llevo un tratamiento que me ayuda. No sabes la pesadilla que viví. Fui como a 5 doctores y nadie sabía decirme qué tenía. Cada día me sentía peor”.

Al escuchar esto, quisimos saber un poco más y nos sorprendió: “Pensé que me estaba volviendo loca porque no sabía qué tenía. Mi cabeza daba vueltas. Mi esposo se preocupó porque, además, tenía paranoia por no saber qué tenía y cómo atacarlo. Siempre estaba mareada. No podía estar parada, acostada ni sentada. Tenía insomnio, ataques de ansiedad. Sufrí mucho y no se lo deseo a nadie”.

Alejandra vuelve a las telenovelas / Luis Pérez

¿Qué le pasó a Alejandra Lazcano?

Tras varios doctores y muchos estudios, por fin dieron con su padecimiento: “El diagnóstico fue que mi cuerpo no estaba produciendo ciertos tipos de hormonas, entre ellas la progesterona y cortisol. Eso me provocó hipotiroidismo subclínico, y la mezcla de todo esto me tenía tumbada. Cuando acertaron con el diagnóstico, la doctora estaba asombrada porque nadie puede aguantar esto tanto tiempo”.

Compartió que fue muy difícil: “No vivía. Lloraba todo el tiempo del dolor porque los doctores me decían: ‘estás bien’. Yo pensaba que entonces me estaba volviendo loca. Por eso pensé que era psicológico. Ahorita ya llevo poco más de año y medio con el tratamiento. No es de por vida, serán 2 años y medio en lo que se regula todo. Gracias a Dios no me atacó tan fuerte la tiroides. Se controla con el medicamento porque el hipotiroidismo no se quita. Entonces eso sí lo tendré de por vida. Pero lo tengo controlado, con mi pastilla al día”.

Su autoestima estaba por los suelos. Su cuerpo le estaba haciendo una mala jugada: “Subí muchísimo de peso. Más que eso, estaba abotagada. Con el tratamiento y la alimentación adecuada me empecé a desinflar. Aún me falta, pero me siento mejor. Mi autoestima está bien, pero caí en una depresión severa. El tema hormonal te puede fregar la vida. Te daña absolutamente todo. Por eso decía que me estaba volviendo loca”.

Ahora, con el tratamiento adecuado, se siente más segura, y regresa a las novelas con el pie derecho: “Tenía 9 años de no hacer un proyecto largo en la empresa. Me llamaron para casting. Mandé mi video, que es la nueva normalidad, y pensé que no me había quedado porque pasó tiempo sin saber nada. Un día me llamaron. Soy de las villanas”, concluyó.

