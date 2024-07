Imanol Landeta es captado con misteriosa mujer tras haberse divorciado ¿El amor tocó su puerta?

Este año, el niño que en la década de los 90 enamoró y cautivó a toda una generación por su trabajo en las novelas y sus éxitos en la música decidió regresar a la industria del espectáculo. Hablamos de Imanol Landeta.

Recordemos que Imanol decidió en 2009 alejarse de los medios sin dar una explicación. Luego de 15 años de ausencia, el actor regresó al show de los ‘2000 x siempre’ y en el musical ‘Mentiras’.

En una entrevista para TVNotas, Imanol abrió su corazón y nos reveló su sentir al regresar a los escenarios: “Me dejo fluir. Estoy agradecido por cómo se ha desenvuelto mi vida. He tenido momentos difíciles y cosas muy canijas desde 2009, que fue cuando me fui de los medios. He transitado por unos caminos que nunca imaginé. Cuando estaba chiquito siempre me vi actuando, en el cine, en el teatro y en la televisión. Cuando llegaron los discos, me fascinó el tema musical. Me convertí en el cantante que actúa. Esa era mi tendencia. Me fui porque quería probar otras cosas. No me arrepiento. A lo mejor la forma en la que lo hice fue abrupta. Pero aquí estamos”.

Imanol viéndose en el espejo antes de entrar a un show / Alejandro Isunza

Hace unos días también se dio a conocer que Imanol regresará a los melodramas, ya que la productora Rosy Ocampo anunció que el artista se une al elenco de la telenovela ‘Papás por conveniencia’.

Imanol estará al lado de actores infantiles como María Chacón, Daniela Luján, Martín Ricca y Miguel Martínez. Al parecer, el estreno de dicho melodrama está previsto para el mes de octubre de este año.

Imanol Landeta pasó por un complicado divorcio con María Julia

En 2016, Imanol Landeta contrajo matrimonio con María Julia Ruiz, con quien llevaba dos años de noviazgo cuando decidieron comprometerse. Tiempo después, la pareja procreó a su única hija.

Pero tras cuatro años de matrimonio, el actor y María Julia decidieron poner fin a su relación en 2020, y no fue en los mejores términos. Debido a esta situación, Imanol Landeta optó por acudir a los medios para pedir a su ex que no lo alejara de su pequeña, ya que ella planeaba mudarse con la niña a Sonora.

Luego de un año de dimes y diretes con su ex, Imanol publicó una fotografía en compañía de su hija, dejando entrever que el conflicto con su expareja se había solucionado. Sin embargo, se desconoce a qué arreglo llegaron para que ella lo dejara ver a su pequeña.

Así luce Imanol actualmente / Instagram

¿Imanol Landeta se está dando una oportunidad en el amor?

Ahora, el programa ‘De primera mano’ captó a Imanol Landeta con una misteriosa mujer cuando llegaba a la presentación de ‘Los caballeros cantan’, en la cual se encuentra participando su padre, Manuel Landeta.

En las imágenes se puede ver al actor abrazado de una misteriosa mujer durante la alfombra roja de dicho evento. Debido a esta situación, Imanol fue cuestionado si se estaba dando una nueva oportunidad en el amor.

Imanol al principio quiso evadir la pregunta de la reportera de Imagen Televisión. Sin embargo, aseguró que se encuentra soltero, pero que tiene varias amigas.

“Andando tranquilo, estoy tranquilo. Me mantengo en mi soledad y en mi soltería. Tengo la fortuna de tener amigas muy lindas”. Imanol Landeta

Imanol Landeta es captado con misteriosa mujer / Instagram: @imanol_a_secas / YT: De primera mano

Finalmente, el actor mencionó que en este momento de su vida se encuentra enfocado en su hija y en sus nuevos proyectos.

Imanol Landeta “Ahorita ajustar todas las cosas de tiempos y logísticas con mi hija en este nuevo Imanol que está haciendo muchas cosas… estoy en los ‘2000 x siempre’ y ‘Mentiras el musical’. También sigo haciendo cosas del diario que no se ven y estoy ajustando la vida”.

Hasta el momento, Imanol Landeta no ha dado más detalles sobre la misteriosa mujer que lo acompañaba para ver la presentación de su padre, pero por lo dicho por el actor, al parecer se trata de una simple amiga.

