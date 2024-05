Imanol Landeta, regresa el hijo pródigo ¡15 años después!

¿Quién no recuerda a Imanol? El niño que en la década de los 90 enamoró y cautivó a toda una generación por su trabajo en novelas y cuyas canciones fueron grandes éxitos. En 2009 se alejó de los medios sin dar explicación. Ahora, quince años después regresa en el show 2000 X siempre y en el musical Mentiras.

Nos invitó a su camerino y nos contó todo. “Te juro que no lo vi venir. Después de que se anunció 2000 X siempre, recibí un mensaje de uno de los productores de esta obra.

Me invitó a estar aquí en Mentiras. Jamás la había visto porque tiene quince años y es justo el periodo que me ausenté de todo. En verdad me fui y me aleje de todo lo relacionado con el medio. Les dije que primero la quería ver. Y cuando vengo y veo esto no pude decir que no”.

Imanol Landeta preparándose para un show / Alejandro Isunza

La gente está ansiosa de verlo nuevamente, pero él se va poco a poco.

“Me dejo fluir. Estoy agradecido por cómo se ha desenvuelto mi vida. He tenido momentos difíciles y cosas muy canijas desde 2009, que fue cuando me fui de los medios. He transitado por unos caminos que nunca imaginé. Cuando estaba chiquito siempre me vi actuando, en el cine, en el teatro y en la televisión. Cuando llegaron los discos me fascinó el tema musical. Me convertí en el cantante que actúa. Esa era mi tendencia. Me fui porque quería probar otras cosas. No me arrepiento. A lo mejor la forma en la que lo hice fue abrupta. Pero aquí estamos”. Imanol

Imanol fue una sensación en su niñez, y lo sigue siendo a sus 36 años.

Imanol “Viví cosas increíbles, pero también sacrifiqué otras. La verdad, no lo cambio. Mis papás siempre fueron muy cuidadosos con mis estudios. Siempre hubo una maestra conmigo apoyándome en los foros cuando estaba haciendo la novela El niño que vino del mar. Ese creo que fue el mejor momento de éxito. También el más complicado porque la novela la cargaba yo. Siempre me tenían estudiando los libretos y la escuela normal”.

Imanol viéndose en el espejo antes de entrar a un show / Alejandro Isunza

Asegura que nunca se le subió la fama. En casa tenía el ejemplo y la disciplina de su padre, el actor Manuel Landeta. “Siempre tuve disciplina en todos lados. Para mí era como un juego, pero con responsabilidad. No se me olvida que mi papá me regañó una vez porque me desvelé un día antes de dar función y al otro día no pude darla al cien. Me dijo que era porque me desvelé y tenía razón. Me equivoqué y eso no se puede hacer. El reconocimiento de la gente es consecuencia del trabajo que hacemos. Esto que se llama fama es la consecuencia de lo que hago, de subirme al escenario, pero soy como cualquier gente. Cuando era niño, mis padres siempre nos trataron como simples mortales. En casa no había privilegios ni nada de eso”, concluyó.