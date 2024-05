Así se despidió Gustavo Adolfo Infante del matutino ‘Sale el sol': “Fue un honor”

Hace unos días, el conductor y periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, anunció su salida del matutino ‘Sale el sol’ a través de su columna de un diario de circulación nacional.

Según comentó el conductor, su salida se debe a cambios que habrá en el canal de televisión, ya que a él le ofrecieron la oportunidad de laborar en un puesto ejecutivo como director de espectáculos en Imagen Televisión.

Sin embargo, Gustavo no dio a conocer la fecha en la que dejaría su trabajo como conductor de Sale el sol.

Gustavo Adolfo Infante / Facebook: De Primera Mano

Gustavo Adolfo Infante se despide de Sale el sol

Fue hasta este viernes 3 de mayo, el último día en el que el periodista acudió a Sale el sol como conductor del programa, por lo que tomó unos minutos de la sección de Pájaros en el alambre y se despidió del equipo que lo acompañó durante siete años.

Gustavo compartió unas emotivas palabras en las que se despidió de la audiencia, así como de sus compañeros de foro.

En medio de la sección Pájaros en el alambre en la que destaca su participación aunada a la de Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado, Gustavo pidió unos minutos para extender su agradecimiento al público, así como a sus compañeros de Sale el sol por acompañarlo en esta experiencia, ya que este viernes sería su último día como conductor debido a la reestructuración del programa.

Gustavo Adolfo Infante despidiéndose de Sale el sol / X: @saleelsoltv

“Voy a tomar un par de minutos para decirles gracias, en especial a ustedes, el público de Sale al Sol que todas las mañanas debe hace siete años y medio nos han acompañado”. Gustavo Adolfo Infante

El comunicador dio a conocer que el próximo lunes 6 de mayo se presentará la nueva alineación de conductores del matutino. Sin embargo, reiteró su agradecimiento por darle la oportunidad de ser parte de este proyecto.

“He estado y he tenido la suerte y la fortuna que me permitió Imagen Televisión trabajar en el matutino. Hoy me despido sin despedirme del todo. Vienen cambios que ya muchos de ustedes lo saben, se avecina una nueva alineación de compañeros conductores, que son una fiera en la conducción, que los va a llenar de entretenimiento”. Gustavo Adolfo Infante

Gustavo Adolfo Infante / Clasos

Asimismo, ‘el Rey de las exclusivas’ nuevamente mencionó que su salida del matutino se debe a que aceptó un puesto como directivo y necesitará tiempo para ocuparse de este trabajo. No obstante, remarcó que la sección queda en muy buenas manos con el trabajo de Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro.

Instagram

“Entre los cambios, Imagen me dio el puesto como director del área de espectáculos y pues me tengo que poner a trabajar en lo que me dieron. Entonces necesito también el tiempo”, dijo.

Agregó: “La sección de ‘Pájaros en el Alambre’ se queda más que bien cubierta con la experiencia de Joanna y Ana María Alvarado. Son dos fieras en este asunto. No necesitan que nadie les explique nada. Los nuevos compañeros van a ser un agasajo”.

Gustavo Adolfo Infante despidiéndose de Sale el sol / X: @saleelsoltv

Gustavo Adolfo Infante concluye su participación como conductor de Sale el sol

Finalmente, Gustavo remarcó que se lleva a todos los que fueron parte de este proyecto en el corazón y nuevamente agradeció al público por acompañarlo todas las mañanas a través de la transmisión de Sale el sol.

“Fue un honor levantarme todos los días con ustedes. Fue un honor venir aquí a este programa, aprendí mucho. Me llevo grandes recuerdos, grandes conocidos y les voy a estar viendo maquillaje de mi oficina”, señaló.

Gustavo Adolfo Infante / YouTube

Concluyó: “Gracias por la oportunidad de estar aquí en Sale el Sol, gracias a todos los productores que pasaron por aquí y todos los conductores que dejaron una huella en este corazón”.

Entre aplausos y halagos, la producción agradeció a Gustavo por sus palabras y su gran compromiso en el matutino de Imagen Televisión.

Sin duda, las emociones en el programa están a flor de piel, ya que usuarios manifestaron que Gustavo Adolfo Infante se consolidó como uno de los conductores de espectáculos más talentosos de la industria, por lo que esta despedida habría sido muy difícil para él.

Así lo dijo Gustavo Adolfo Infante: