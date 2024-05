¿Ana Bárbara demandará a su mamá tras señalamientos a Ángel Muñoz? Esto se sabe

Ana Bárbara sigue envuelta en la polémica. Esto, a raíz de que José Emilio Levy, hijo de Mariana Levy, expusó que Ángel Muñoz, pareja de la cantante, ejerció maltrato psicológico hacia él y sus hermanos.

Por esta razón, el joven prefirió tomar distancia de la familia. En medio de las tremendas declaraciones, Pancho Ugalde, hermano de la intérprete de Bandido, también sorprendió al señalar que Ángel alejó a Ana. Además, alzó la voz y reclamó la autoría de algunos temas de la cantante.

Francisco Ugalde / Instagram: @panchougalde

Los padres de Ana Bárbara han hablado de la situación. Don Antero, expresó que le ha pedido a su hija que le apoye económicamente y ella se ha negado.

Por su parte, María de Lourdes Motta, madre de Ana Bárbara, rompió el silencio sobre todos los escándalos que rodean a la cantante y confirmó que el prometido de su hija ha tratado mal a sus nietos y a ella misma por defenderlos.

Ana Bárbara / YouTube: Ventaneando

Te puede interesar: Mamá de Ana Bárbara se une a las denuncias y expone al prometido de su hija: ¡La corrió de su casa!

Ana Bárbara reacciona los señalamientos de su madre

En un encuentro con la prensa a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la cantante fue cuestionada sobre la carta de su madre en la que confirmó el distanciamiento con su hija.

Pese a que Ana en un principio intentó evadir las preguntas, poco después accedió a contestar con respuestas evasivas.

Redes Sociales / Francisco Mancera /Archivo TVNotas

“Si sí mandó, si no mandó, yo no fui la que mando (el comunicado), pregúntenme por cosas que yo haga. Yo no puedo responder por nadie, ni por mi madre, ni por un hijo. Por un hijo, bueno, si es menor de edad, ya me vieron dando la cara y lo seguiré haciendo”, dijo la cantante.

En cuanto a los señalamientos de su madre, sobre el supuesto m4ltr4t0 de su pareja Ángel Muñoz, la famosa respondió tajante.

Ana Bárbara y Ángel Muñoz / Redes Sociales

“Ustedes saben que si yo, en 30 años de mi carrera que me conocen, que cada rata de dos patas o cualquier situación de falta de respeto o algo, más allá de la imperfección humana, yo me voy. Entonces yo se los digo, yo no podría estar con una persona que no valga la pena, que no sea un ser que vibre en una frecuencia hermosa con el universo”. Ana Bárbara

Redes Sociales / Francisco Mancera /Archivo TVNotas

No te pierdas: Hijo de Alfredo Adame muy pronto sellará su unión matrimonial ¿Invitará al conductor?

¿Ana Bárbara demandará a su mamá?

Tras estas contundentes declaraciones, surgió la duda de si Ana Bárbara también procederá legalmente en contra de su mamá luego de los señalamientos que hizo en cuanto a las supuestas actitudes por parte de Ángel a sus hijos.

Por esta razón, Venga la alegría se dio a la tarea de buscar una respuesta del abogado de la intérprete de Bandido, Alfonso Arnaes, sobre si habrá acciones legales tras las declaraciones que hizo la señora María de Lourdes en la carta que publicó.

“Mis clientes no me han mencionado absolutamente nada. En caso de la señora, que merece todo mi respeto, ventiló una carta haciendo manifestaciones y acusaciones en contra del señor José Ángel Muñoz, hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno habla, que uno dice porque todas acciones pueden tener consecuencias legales, sobre todo si no están fundamentadas con pruebas”. Abogado Ana Bárbara

Mira: Vocalista de ‘el Recodo’ rompe el silencio y habla del t0camiento que sufrió en un concierto

Agregó: “Hasta este momento no me han hecho de conocimiento de esta situación, ni tampoco me han dado instrucciones para proceder legalmente en contra de nadie más”.

Sin duda, el escándalo sigue envuelto en Ana Bárbara y su familia. Sin embargo, al momento, la mamá de la cantante no se ha pronunciado respecto a las declaraciones de su hija.

Así lo dijo el abogado de Ana Bárbara: