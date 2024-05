Hijo de Alfredo Adame muy pronto sellará su unión matrimonial ¿Invitará al conductor?

Alfredo Adame se volvió tema de conversación en los medios luego de su hijo, Alejandro Adame, confesó algunos detalles de su enlace matrimonial, el cual se llevará a cabo dentro de unos meses.

Y es que Mary Paz Banquells, exesposa de Alfredo, dio conocer en una entrevista que su hijo, Alejandro, sellará su unión matrimonial con su actual pareja sentimental, pero lo que llamó la atención fue si el exparticipante de La casa de los famosos será invitado a este tan importante evento.

Lo anterior causó revuelo, ya que, actualmente, Alfredo Adame no ha tenido una buena relación con sus hijos debido a las fuertes polémicas y escándalos mediáticos que ha protagonizado. Por esta razón, sería un incógnita si será invitado a la ceremonia de matrimonio de su hijo.

Alfredo Adame / Instagram: @marypazbanquells @sebas_gaymer13



¿Alfredo Adame asistirá a la boda de su hijo?

En un encuentro con la prensa, Mary Paz y sus hijos brindaron detalles de lo que será el enlace matrimonial de Alejandro; los cuatro se mostraron muy contentos por los preparativos de este evento. Sin embargo, todo cambió de rumbo cuando los reporteros cuestionaron a la actriz sobre la asistencia de Alfredo Adame a la ceremonia.

Sin embargo, Banquells prefirió no ahondar en este tema y retomó el hecho de que estarán muy ocupados, ya que tienen mucho que planear para el matrimonio de su hijo.

Marypaz Banquells / Instagram: @marypazbanquells @sebas_gaymer13



“Sin comentarios en esa parte. Tenemos que planear mucho”.

Mary Paz Banquells

No obstante, Alejandro no perdió la oportunidad de responder a este cuestionamiento y manifestó que lo más seguro es que su padre no asista. Aunque sería muy pronto para dar por hecho esta situación.

Alfredo Adame / Facebook: Alfredo Adame/Sebastián Adame/ Twitter: Sebastián Adame/ Instagram: Siéntese quién pueda

Al escuchar las palabras de su hijo, Mary Paz agregó con humor que no cree que su ex vaya a la ceremonia del matrimonio de su hijo, ya que se reencontraría con toda su familia, quienes están invitados y no sostienen una buena relación con él.

“No creo que llegue, pero veremos qué pasa”. Mary Paz Banquells

Al momento, Alfredo Adame no se ha pronunciado respecto a la noticia de que su hijo formalizará su unión matrimonial muy pronto, así como su asistencia a este evento.

Así lo dijeron: