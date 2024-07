Laura Vignatti afirma que la familia de su expareja lo encubre: “tiene ocho denuncias previas”

Desde hace un año y medio, Laura Vignatti está en una batalla legal en contra de su expareja, Salvador ‘N’. La actriz de ‘Mi marido tiene familia’ lo acusó de haber ejercido malos tratos de forma física, psicológica y económica contra ella.

Pese al tiempo que ha transcurrido, la famosa señala que no ha visto avances en su caso, pues la audiencia se ha cancelado en siete ocasiones: “Una vez más se ha cancelado la audiencia. Es la séptima vez que manda un justificante... Es una impotencia muy grande la que siento”, dijo hace algunas semanas.

La actriz ha señalado que, a raíz de la v10l3nc1a que vivió con Salvador ‘N’, tuvo que dejar su trabajo en el proyecto “Mi secreto”, pues asegura que su expareja la tuvo “secu3str4da e incomunicada”.

En medio de todo esto, la argentina usó su Instagram para exponer un audio, aparentemente, de Salvador, en el que la 4m3n4z4 con agredirla y “hacerle la vida imposible”, sin importar si va a pr¡sión o no.

Laura Vignatti cree que la familia de su ex lo protege

En entrevista para ‘Venga la alegría’, Laura explicó que el audio compartido fue grabado momentos antes de que él intentara ingresar a su domicilio.

“Ese audio fue unos minutos antes de que él fuera a mi casa a buscarme. Llamé a los de seguridad. Todo pasó en segundos. Al final, pudieron subir (los de seguridad)”, indicó.

Asimismo, resaltó que la familia de su expareja lo esconde:

“La familia es consciente y cómplice de lo que está sucediendo. Eso es lo más triste. Tiene ocho denuncias previas por diferentes cosas”. Laura Vignatti

Para finalizar con la plática, la famosa contó que desea sacar un libro de memorias sobre lo que vivió con su ex, pues busca que su experiencia pueda ayudar a otras mujeres en situaciones similares a la que ella vivió.

En exclusiva Laura Vignatti habla de las amenazas que recibió por su ex pareja Salvador “N” y revela que su familia lo encubre para no ser procesado, además solicita la reclasificación del delito de violencia familiar. 😨🙌🏼📺 #VLA@AztecaUNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/u4jn3uFtBX — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 18, 2024

¿Cuál es la historia entre Laura Vignatti y Salvador ‘N’?

En tu revista TVNotas, te contamos a principios de mayo que Laura se alejó abruptamente de todos los proyectos en los que estaba por la situación con su ex.

“Empecé una relación con esta persona (Salvador ‘N’) a mediados de octubre de 2022. Estoy consciente de que hubo varios focos rojos, pero los dejé pasar. Estas personas son muy manipuladoras y envolventes. Me empezó a alejar de amigos. Me borraba contactos. Y me alejó de todo lo que era mi vida. Según él, por mi bien”, contó Vignatti.

Laura participaba en una novela producida por Carlos Moreno y, de un día para otro, su personaje desapareció de la nada: “Llevo once años en esto y soy profesional. En ese tiempo estaba en ‘Mi secreto’. En una de esas (veces que la dejó m4rc4da), me p3g0 tan fuerte que tuve que decir que no podía ir, que me sentía mal. Después él agarró mi celular y dijo que ya no iba a terminar el proyecto”.

De acuerdo con lo que ha declarado Laura, el hombre la alejó de todo y de todos, incluso de dinero y coche. Además señaló que finalmente se armó de valor a finales de 2022 y se fue a vivir fuera de México, con secuelas emocionales y en su salud mental.

