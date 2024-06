Laura Vignatti revela a TVNotas los golpes que sufrió por parte de su expareja, a quien demandó

El calvario que está viviendo Laura Vignatti por la demanda que interpuso contra su agresor no ve fin. Después de año y medio de este pleito, es fecha que no se ha llevado a cabo la primera audiencia para iniciar el proceso, por lo que ahora la actriz ha decidido exhibir el daño que le hizo este hombre.

Durante la mañana de este viernes 21 de junio, junto a su bufete de abogados, Laura compartió su frustración porque no avanza el jucio: “Una vez más se ha cancelado la audiencia. Es la séptima vez que manda un justificante y que la jueza lo acepta. Es una impotencia muy grande la que siento”.

La actriz ha aseverado que por esta violencia tuvo que dejar su trabajo en el proyecto “Mi secreto”, pues asegura que su expareja, de nombre Salvador ‘N’, la agredía, la tuvo “secuestrada e incomunicada”. De hecho la demanda es por violencia equiparada.

Antes que nadie, Laura nos compartió las imágenes que le duelen en el alma, fotografías que ella misma se tomaba cuando esta persona la violentaba, cicatrices que tiene en el cuerpo y en el alma y que por primera vez muestra todo el daño que le ha hecho.

“Me duele todo esto, pero imagínate todas aquellas mujeres que viven lo mismo y que no pueden alzar la voz. Yo que tengo la forma de hacer ruido y que no pasé nada. Imagínate como están las demás. Es terrible esta situación”.

Ahora, solo queda esperar que la jueza ponga una nueva fecha para la audiencia, mientras, la actriz vive de hostigamiento y persecución en redes sociales: “Cada vez que pongo algo de esto en mis redes, muchas cuentas me comentan en negativo y sé que es él, pues es la manera de vigilarme. Es horrible ese sentimiento”.

¿Qué pasó con Laura Vignatti?

En tu revista TVNotas te contamos a principios de mayo que Laura se alejó abruptamente de todos los proyectos en los que estaba por la situación con su ex.

“Empecé una relación con esta persona (Salvador ‘N’) a mediados de octubre de 2022. Estoy consciente de que hubo varios focos rojos, pero los dejé pasar. Estas personas son muy manipuladoras y envolventes. Me empezó a alejar de amigos. Me borraba contactos. Y me alejó de todo lo que era mi vida. Según él, por mi bien”, contó Vignatti.

Laura participaba en una novela producida por Carlos Moreno y, de un día para otro, su personaje desapareció de la nada: “Llevo once años en esto y soy profesional. En ese tiempo estaba en Mi secreto. En una de esas... (veces que la dejó marcada), me p3g0 tan fuerte que tuve que decir que no podía ir, que me sentía mal. Después él agarró mi celular y dijo que ya no iba a terminar el proyecto”.

El hombre la alejó de todo y de todos, incluso de dinero y coche. Ella finalmente se armó de valor a finales de 2022 y se fue a vivir fuera de México, con secuelas emocionales y en su salud mental.

