Laura Vignatti expone presuntas intimidaciones de su expareja: “esto es lo leve”

Desde hace un año y medio, Laura Vignatti, actriz de ‘Mi marido tiene más familia’, está en medio de una batalla legal para recibir justicia tras denunciar a su expareja Salvador ‘N’ de malos tratos físicos.

El pasado 21 de junio, Laura relató que las autoridades cancelaron la audiencia por séptima ocasión: “Una vez más se ha cancelado la audiencia. Es la séptima vez que manda un justificante... Es una impotencia muy grande la que siento”, dijo.

La actriz ha señalado que, a raíz de la v10l3nc1a que vivió con Salvador ‘N’, tuvo que dejar su trabajo en el proyecto “Mi secreto”, pues asegura que su expareja la tuvo “secu3str4da e incomunicada”.

Laura Vignatti muestra impactantes audios de su expareja

Hace algunas horas, Laura Vignatti usó su Instagram para exponer serias intimidaciones. Aseguró que las am3naz4s las recibió de Salvador ‘N’, pues mostró su foto.

“Vamos a echarle hue… Me vale pi… que vayas y me demandes. Te juro que salgo del pe…, no te preocupes, pero, cuando salga del pe.., tú vas a llorar el resto de tu vida. Esa es la diferencia. Tú vas a llorar el resto de tu vida” Audio publicado por Laura Vignatti con la foto de Salvador ‘N’

Asimismo, a la voz se le escucha decir que haría todo lo posible para que la argentina no volviera a “pisar México”, pues dejó en claro que le “arruinaría la vida”, sin importar si va a pr¡sión o no.

“He tratado de ser lindo, tierno, todo lo que tú quieras, pero si quieres saber el pu… poder que tengo, te lo juro por mi vida santa que ahora sí me vas a conocer. No estoy jugando y, si me meten a la cárc3l, pues desde la cárc3l hago todo lo que tenga que hacer para que te c4rgue la ve…”.

Laura Vignatti hace fuerte publicación en Instagram

En su post, la celebridad aseguró que lo escuchado en el audio solo era el “5%” de los malos tratos que recibía.

“Y esto es lo leve, menos de 5% de lo que hizo y dijo. En 46 kilos me dejó después de 58 que pesaba”, indicó.

¿Cuál es la historia entre Laura Vignatti y Salvador ‘N’?

En tu revista TVNotas, te contamos a principios de mayo que Laura se alejó abruptamente de todos los proyectos en los que estaba por la situación con su ex.

“Empecé una relación con esta persona (Salvador ‘N’) a mediados de octubre de 2022. Estoy consciente de que hubo varios focos rojos, pero los dejé pasar. Estas personas son muy manipuladoras y envolventes. Me empezó a alejar de amigos. Me borraba contactos. Y me alejó de todo lo que era mi vida. Según él, por mi bien”, contó Vignatti.

Laura participaba en una novela producida por Carlos Moreno y, de un día para otro, su personaje desapareció de la nada: “Llevo once años en esto y soy profesional. En ese tiempo estaba en Mi secreto. En una de esas (veces que la dejó marcada), me p3g0 tan fuerte que tuve que decir que no podía ir, que me sentía mal. Después él agarró mi celular y dijo que ya no iba a terminar el proyecto”.

El hombre la alejó de todo y de todos, incluso de dinero y coche. Ella finalmente se armó de valor a finales de 2022 y se fue a vivir fuera de México, con secuelas emocionales y en su salud mental.

