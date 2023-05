Actriz de Televisa denuncia en redes que fue encerrada y golpeada; estuvo desaparecida 5 meses

Laura Vignatti externó que la persona que la agredió borró 500 fotos de sus redes sociales, así como los contactos de su teléfono.

El pasado 29 de mayo, la actriz Laura Vignatti dio a conocer, a través de sus redes sociales, la desafortunada noticia del por qué desapareció de la vida publica por aproximadamente 5 meses.

Mi Secreto, proyecto de Televisa Univisión, inició su transmisión el pasado 12 de septiembre de 2022 al 24 de febrero del 2023, en el cual la histrionisa se decía muy contenta de participar al lado de personalidades como Eric del Castillo y Alma Delfina.

Sin embargo, en su cuenta oficial de Instagram, Laura rompió el silencio y explicó por qué no pudo terminar la telenovela ya antes mencionada.

“Esta fue la última foto que me tomé grabando la novela. La cual no pude terminar porque una persona después de golpearme me encerró y no me permitió regresar. Así como también me borró 500 fotos de mí y casi todos mis contactos de aquí y mi teléfono”, escribió.

Estas fueron las historias de Laura Vignatti en Instagram / Instagram: @lauravignatti

Y agregó: “a mí no me da vergüenza decirlo. Al contrario, espero poder ayudar con lo que iré contando. A cualquiera puede pasarle por más fuerte que seas… Ya les contaré más cuando me sienta preparada. Lo de mi tarjeta que usaron, que subí la semana pasada, también fue la misma persona. Me destruyó en todos los sentidos”.

Pero eso no fue todo, ya que en un video de Instagram, externó un poco más al respecto de lo que vivió.

“Hay gente tonta en esta vida, hay personas que la cagan e intentan arreglar las cosas, y otras, las que se creen más inteligentes y la cagan y ni siquiera piden perdón”.

Así lo dijo Laura Vignatti:

Sin más, usuarios externaron su puntual apoyo hacia Laura, dejando mensajes en la caja de comentarios de “no estás sola”.

“Te creemos”, “Fuerza, no estás sola”, “Te mando un fuerte abrazo y lo que necesites”, “No sabemos qué pasó, pero saldrás adelante”, “Te abrazo y entiendo tu dolor”, “Poco a poco, hermosa”, fueron algunos comentarios.