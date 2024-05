Laura Vignatti vio su fama apagarse tras el infierno que vivió con su ex: “Me alejó de todo... por mi bien”

Desde tu revista TNVotas, te traemos lo que nos platicó la actriz, Laura Vignatti, quien atraviesa momentos de incertidumbre, tras vivir una relación que la dejó muy mal emocional, física, psicológica y económicamente, y de la cual pudo escapar. Hace un año levantó la denuncia en contra de su agresor.

El amor se acabó y pronto llegó el terror a la casa

“Empecé una relación con esta persona (Salvador ‘N’) a mediados de octubre de 2022. Estoy consciente de que hubo varios focos rojos, pero los dejé pasar. Estas personas son muy manipuladoras y envolventes. Me empezó a alejar de amigos. Me borraba contactos. Y me alejó de todo lo que era mi vida. Según él, por mi bien”. Laura Vignatti





No se daba cuenta hasta que recibió la primera g0lpiz4: “Cuando despierto de esto y me doy cuenta de que empiezo a dejar de ser yo, me quise ir. Fue cuando me 4gr3dió físicamente por primera vez. Fue un shock muy grande porque nunca había pasado por algo así y no entendía lo que estaba sucediendo. Fue tan fuerte que casi me m4t4”.

No sabía cómo reaccionar y pedir ayuda: “Es una persona narcisista. Por un lado, hace daño, pero, por el otro, después de los g0lp3s, me curaba. Me daba medicamento y me pedía perdón. Me decía que lo hacía por mi bien. Que era lo que necesitaba. Entiendo todo lo que viví y era un círculo de donde yo no podía salir. Después de la primera solo pasaron dos días para la segunda. Así fueron diez veces. Me fracturó. Me dejó (marcas).... y demás”

Laura participaba en una novela producida por Carlos Moreno y, de un día para otro, su personaje desapareció de la nada: “Llevo once años en esto y soy profesional. En ese tiempo estaba en Mi secreto. En una de esas... (veces que la dejó marcada), me p3g0 tan fuerte que tuve que decir que no podía ir, que me sentía mal. Después él agarró mi celular y dijo que ya no iba a terminar el proyecto”.

No solo la alejó de su entorno. ¡Le quito todo!

Entre lágrimas dijo a TVNotas: “Me quitó todo: dinero, carro, celular, redes sociales. Entró a mi departamento y todo esto fue de un mes al otro. El primer mes que lo conocí fue todo bien y al siguiente mes ya estaba viviendo un infierno. Estaba en estado de miedo, emocionalmente mal. Me alejé también de todo porque tenía miedo de que él hiciera algo contra la gente que estaba a mi lado. No podía pedir ayuda porque me sentía vigilada y me quedé callada”.

Tras más de dos meses de enfrentar momentos dramáticos y extemos, escapó de ese infierno

“Después de mucha viol3nci4, ... privada de la libertad, el 25 de diciembre de ese año (2022) por fin me armé de valor y salí corriendo de ese lugar con la cara toda ...(marcada) y contacté a la gente de mi empresa. Me fui del país por miedo, porque sentía que donde me escondiera me iba a encontrar. Fueron siete meses los que estuve fuera por mi seguridad. Entré en una depresión muy fuerte y sigo con la ansiedad y estoy medicada”.

Ahora, ya un poco más calmada, cuenta: “Llevo año y medio con esto y ha sido muy difícil porque tienden a revictimizarme y pocas personas me entienden. Puse una denuncia penal, pero es fecha que no tenemos una primera audiencia. Es una persona peligrosa. Hay más víctimas que me han contactado. Pido a las autoridades que vean todo lo que viví. Cuando hice la denuncia, por la gravedad de los hechos, la carpeta de investigación se hizo muy rápido. Pero ahora no pasa nada y cada vez se aplaza más la audiencia porque siempre tiene un justificante. Temo por mi vida. Estoy cansada de todo. Pero tengo que seguir luchando, por mí y por todas las mujeres que pasan por esto”.

La abogada Jenny Hernández habla del proceso legal, que inició el 4 de julio de 2023

Abogada de Laura Vignatti “Se han tratado de realizar audiencias, pero el señor nunca se ha presentado. Han sido cinco que se han fijado y él no aparece. Teníamos una audiencia el 2 de mayo y, una vez más, se canceló porque él argumentó que no puede estar. Incluso ha citado que por estrés no puede presentarse”. “Es inverosímil todo lo que está ocurriendo. No sé de qué privilegios goza para burlar a la autoridad en cinco ocasiones”.

“La jueza no ha autorizado la orden de aprehensión. Solo autorizó y emitió la orden de presentación. El que haya tanta concesión a esa persona muestra que no se está aplicando la perspectiva de género. El delito es v10l3nc!a familiar. Esperamos que con todos los hechos se pueda reclasificar el delito”, concluyó.

