Vanessa Arias alertó a sus seguidores tras aparecer con rasguños en el rostro ¡Asegura que fue un fantasma!

La conductora y actriz Vanessa Arias puso en alerta a todos sus seguidores, luego de que subió un video en redes mostrando sus diversas heridas en el rostro.

Según la histrionisa, los rasguños de su cara habrían sido provocados por fantasmas que yacen en su apartamento.

La actriz confesó que ha presenciado sucesos paranormales en su apartamento. / Instagram: @vanessaarias

A través de su cuenta oficial de TikTok, Vanessa explicó que, desde hace tiempo, la vibra en su hogar se tornó muy extraña y ya había presenciado algunos sucesos paranormales, dado que su departamento cambió de dueño y desde ese momento todo se salió de control.

“Ven estos aruñones, ¿ustedes creen en los fantasmas? Porque en mi departamento hay… Antier yo soñé que una persona estaba encima de mí y que me estaba diciendo: Todo va a estar bien y me estaba agarrando la cara. Ayer yo voy al facial y me dicen: Vane, ¿por qué tienes estos aruñones en la cara?”, dijo la conductora.

Así lo dijo Vanessa Arias:

Asimismo, Arias comentó que envió imágenes de sus heridas a una persona que supuestamente se comunica con personas del más allá y le explicó lo que probablemente estaría sucediendo.

“Me dijo: Vane, es que hay espíritus tan fuertes que hasta daño te pueden hacer…. ¿Ustedes creen que los espíritus te pueden tocar a tal punto…?”, agregó.

Como era natural, usuarios reaccionaron incrédulos a las declaraciones de Vanessa, aunque algunos opinaron que su anécdota podría ser verídica, por la cual le aconsejaron acudir por ayuda profesional.