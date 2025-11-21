Héctor Herrera, el campeón del futbol mexicano, vive bochornoso momento en el pódcast ‘Entre lobas’

Lo que nunca quiere un famoso es lo que justamente le paso al campeón del futbol mexicano Héctor Herrera, que personas lo reconozcan y que le digan en la cara que en el equipo donde juega, no es su favorito.

Héctor Herrera en el pódcast ‘Entre lobas’

Todo surgió gracias a un clip que se está haciendo viral en redes del pódcast “Entre lobas” conducido por Paola Villalobos y su hermana Stephania quienes entrevistaron al experto del balompié, Héctor Herrera y en una de las dinámicas le pusieron un reto: que se presentará en una mesa donde una familia estaba comiendo y que le hiciera la platica para ver que pasaba pero el sorprendido fue el.

Cundo llegó a presentarse, los comensales si se sorprendieron de verlo ahí parado pero la sorpresa fue para Héctor cuando uno de ellos le dijo “difiero del equipo… le va al América” lo que arranco una expresión de sorpresa para Héctor.

Y es que recordemos que el jugador es el actual campeón de nuestro país, al ganar el ultimo torneo con el equipo Toluca, con quien sigue jugando. Los comentarios del clip son de risas y de emojis divertidos, pues casi nunca la gente se atreve a decirle a un jugador de talla internacional que no le va a su equipo.

¿De qué trata el pódcast ‘Entre lobas’?

Este pódcast es nuevo, comenzó hace poco más de mes y medio y es conducido por la actriz Paola Villalobos y su hermana Stephania, donde han tenido a talentos como Luis R. Conriquez, Los Dos carnales y Beto Vega, todos expertos en el regional mexicano.

Ahora se adentran al mundo deportivo con la entrevista que poco a poco han subido a las redes con Héctor Herrera, el futbolista internacional que ha jugado tanto para la selección mexicana como para equipos como el Pachuca y actualmente Toluca y a nivel internacional ha jugado en países como Portugal, España y Estados Unidos.