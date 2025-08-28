Habitantes de La casa de los famosos México escuchan ‘carrito’ del exterior y descubren al cuarto favorito

Con el inicio de la quinta semana de competencia, La casa de los famosos México 2025 comienza a perfilar a sus posibles finalistas, y la tensión entre los equipos Día y Noche ha alcanzado un nuevo punto. En medio de una prueba de presupuesto, los habitantes del cuarto Día fueron sorprendidos por un mensaje del exterior que dejó claro cuál es el sentir del público. ¿Qué decía el “carrito”?

La casa de los famosos México 2025

¿La llegada de ‘Guana’ al ‘cuarto Día’ favoreció al ‘team Noche’ en La casa de los famosos México?

Uno de los giros recientes que ha afectado notablemente al equipo Día fue la llegada de ‘Guana’, quien fue movido desde el cuarto Noche como parte de una dinámica interna decidida por Elaine Haro. Este cambio no solo alteró la composición de los equipos, sino que también generó tensiones que se reflejaron en discusiones notables, como la protagonizada por Poncho de Nigris y Faisy.

La llegada de ‘Guana’ no fue bien recibida por todos en el cuarto Día, y su inclusión ha sido vista por algunos como un intento desesperado por equilibrar la balanza. Sin embargo, lejos de fortalecer al grupo, el movimiento pareció dividirlo aún más y, según los espectadores, debilitar su cohesión.

Además, la salida de dos figuras clave del cuarto Día en las últimas eliminaciones ha afectado la moral del equipo. Mientras que el equipo Noche ha sido beneficiado por el voto del público, Día ha perdido terreno tanto en estrategia como en popularidad en votaciones hechas por fans.

El Guana

Según el “carrito” del martes 26 de agosto de 2025, ¿cuál es el cuarto favorito por el público?

Todo ocurrió durante la prueba semanal por el presupuesto en La casa de los famosos México, cuando un “carrito” (una especie de vehículo controlado a distancia) se acercó a la casa con un mensaje que hizo eco tanto dentro como fuera del encierro:

“Team Noche, los cinco a la final. Filas cerradas”. Carrito enviado a los habitantes

Aunque el mensaje estaba dirigido exclusivamente a los cinco integrantes del cuarto Noche, su contenido fue escuchado por todos los habitantes, incluyendo los miembros del cuarto Día.

Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras el equipo Noche celebraba con su ya característico aullido en señal de unidad, los integrantes del cuarto Día no pudieron ocultar su incomodidad y de manera sarcástica, Dalílah Polanco dijo "¿Es una película de terror?”.

📎 Les llevan “carrito” durante la prueba de presupuesto… vean la cara de Mariana 😳



“TEAM NOCHE LOS CINCO A LA FINAL, FILAS CERRADAS”



ALDO ABELITO ALEXIS AARÓN y MAR



Elaine escuchando que no le funcionó su estrategia 😂😂 y Guana sintió el verdadero terror… pic.twitter.com/uaEPjtjCpT — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) August 27, 2025

¿Por qué consideran al ‘cuarto Noche’ como el favorito para llegar a la final de LCDLFM?

Más allá del mensaje, lo que más dolió al cuarto Día fue el reconocimiento explícito de los favoritos del público en esta temporada de La casa de los famosos México: “Team noche, los cinco a la final": Aldo, Aaron, Abelito, Alexis y Mar (sin incluir a Elaine). Para el cuarto Día, fue una confirmación amarga de lo que ya sospechaban: el público no está de su lado.

En contraste con la crisis interna del cuarto Día, el cuarto Noche vive un buen momento. El apoyo externo se ha hecho evidente no solo con mensajes como el del carrito, sino también con las estadísticas: sus miembros han sido salvados repetidamente, mientras que sus rivales son eliminados una y otra vez.

El comportamiento del público ha sido consistente en las últimas semanas, inclinándose por proteger a los cinco integrantes de Noche y dándoles una clara ventaja rumbo a la final. En redes sociales, el hashtag #TeamNoche domina la conversación, y ya hay quienes dan por hecho que los finalistas serán, sin duda, Aldo, Aaron, Abelito, Alexis y Mar.

En redes, se visualizan comentarios de apoyo al ‘team Noche':



“Aplaudo a quien se le ocurrió llevar ese carrito. Vamos #TeamNoche”,

“La expresión de Mariana, Dalílah, de Facundo y del traicionero de ‘Guana’ que hasta se recarga de la impresión. Todos paniqueados” y

“La doña siempre de atacada, ‘weeey es una película de terror’... ya señora deje de hundirse más”.

