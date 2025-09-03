¿Quién ganará La casa de los famosos México 2025? Filtran lista de los supuestos eliminados y finalistas

‘La casa de los famosos México 2025’ sigue dando de qué hablar. Tras la controversial salida de Mariana Botas, ha comenzado a circular una lista con el supuesto orden de eliminados, así como la celebridad que presuntamente se coronaría como ganador, ¿team Día o team Noche?

¿Quiénes han sido eliminados y quiénes siguen en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Hasta hoy 2 de septiembre, cinco celebridades han sido eliminadas de ‘La casa de los famosos México 2025’ por decisión del público. Estos son los expulsados:

Olivia Collins

Adrián Di Monte

Ninel Conde

Priscila Valverde

Mariana Botas

En tanto que estos 10 famosos siguen en competencia para obtener los ansiados 4 millones de pesos del primer lugar:

Facundo

Abelito

Elaine Haro

Aldo de Nigris

Aarón Mercury

Dalilah Polanco

Mar Contreras

Alexis Ayala

El Guana

Shiky

¿Quién sería el sexto eliminado de ‘La casa de los famosos México, según la lista filtrada?

Según la lista filtrada de ‘La casa de los famosos México 2025’, el presunto sexto eliminado de la temporada sería Shiky. En tanto que estos serían los siguientes 4 expulsados en las siguientes semanas:

Dalilah Polanco

El Guana

Facundo

Alexis Ayala

Recordemos que mañana 3 de septiembre se llevará a cabo la gala de nominación. Todos los habitantes, con excepción de ‘el Guana’, quien es el líder de la semana, están en riesgo de quedar en la placa.

Uno de los nominados podrá salvarse, siempre y cuando logre robar el privilegio de la salvación o ‘el Guana’ decida sacarlo del riesgo de ser expulsado.

¿Quiénes serían los finalistas y el presunto ganador de ‘La casa de los famosos México 2025’, según lista filtrada?

La lista filtrada de ‘La casa de los famosos México 2025' también revela que los cinco finalistas, supuestamente, serán del cuarto Noche. Así sería la posición en el que supuestamente quedarán:

Quinto lugar: Elaine Haro

Cuarto lugar: Aarón Mercury

Tercer lugar: Mar Contreras

Segundo lugar: Aldo de Nigris

Finalmente, el primer lugar, supuestamente, sería para Abel Sáenz, mejor conocido como Abelito, un influencer de talla pequeña que fue el habitante sorpresa de ‘La casa’ y que se ha ganado el amor de la mayoría del público por su personalidad y convivencia con sus compañeros.

Este listado ha provocado mucha polémica en redes sociales. Si bien algunos creen que es acertada por la popularidad del influencer y la dinámica que se ha estado viviendo en el reality, otros consideran que es falsa, ya que, supuestamente, Aldo de Nigris y Facundo se han posicionado como dos elementos fuertes dentro del show.

Cabe destacar que, si bien la producción no se ha pronunciado sobre esto, la lista no es oficial, por lo que todo queda en calidad de rumor de redes sociales.

