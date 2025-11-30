¿Aldo de Nigris miente? Lo exponen por supuestamente fingir que viajaba en primera clase: “Vas en comercial”

Aldo de Nigris vuelve a ser tendencia en redes sociales. Tras su triunfo en la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México”, ahora lo señalan de ser un “mentiroso”. Y es que se le acusa de, presuntamente, haber fingido viajar en primera clase, cuando realmente estuvo en “la comercial”.

Aldo de Nigris / Redes sociales

¿Por qué se dice que Aldo de Nigris fingió viajar en un vuelo de primera clase?

Recientemente, un usuario de TikTok identificado como Edgar Cárdenas compartió un video narrando que había viajado junto a un “creador de contenido”. Si bien al principio no sabía su identidad, después descubrió que se trataba de Aldo de Nigris.

De acuerdo con la anécdota del internauta, el regiomontano viajó todo el tiempo en la zona comercial. Señaló que algo que le había parecido “curioso” fue que, al aterrizar, Aldo se fuera a la “zona VIP”.

El sobrino de Poncho de Nigris, presuntamente, se habría quedado en ese lugar para tomar fotos y videos que, aparentemente, después compartiría en Instagram para presumir a sus seguidores que había llegado a Barcelona.

Edgar teorizó que Aldo habría hecho esto para hacerles creer a sus seguidores que habría viajado en primera clase: “Vas en la comercial y no pasa nada, a veces se puede y a veces no, pero para que no se crean todo lo que pasa”, expresó.

¿Cómo respondió Aldo de Nigris ante las acusaciones de haber fingido viajar en primera clase?

Justo en los comentarios del video, Aldo de Nigris no negó ni confirmó lo dicho por el usuario y solo se limitó a decir que, en su momento, se aclarará todo esto e invitó a sus fans a ver su próximo videoblog.

“Después de que vean el blog en Barcelona, se van a enterar” Aldo de Nigris

Por supuesto, todo esto provocó opiniones divididas. Si bien algunos piensan que Aldo solo quiere “fingir” tener una “buena vida”, la gran mayoría se le fue con todo al internauta, asegurando que, probablemente, era fan de la celebridad y le daba “pena admitirlo”.

Recordemos que Aldo de Nigris se convirtió en el ganador de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México’, obteniendo un premio de 4 millones de pesos.

Aldo de Nigris / Redes sociales

¿Qué hizo Aldo de Nigris con el premio que recibió en ‘La casa de los famosos México’?

A principios de mes, Aldo de Nigris reveló que aún no había cobrado su premio de ‘La casa de los famosos México’. En aquel entonces, reiteró su plan de gastar parte del dinero en una casa para su madre.

“¿No me han pagado verdad, güey? No me han pagado... quiero comprarle una casa a mi mamá, nomás que no he visto casas, no he visto nada, pero creo que ahorita es tiempo de chambear, la lana cuando caiga, pues ya voy a empezar a preocuparme”, indicó.

En ese entonces, no mencionó la fecha exacta en la que recibiría su dinero. También aseguró que, si bien su apellido ‘De Nigris’, suele ser asociado con la “clase alta”, se considera una persona “de clase media”.

“A mis tíos les iba bien y a nosotros normal, siempre tuvimos techo, nos iba bien, pero no en colegios caros”, resaltó.

