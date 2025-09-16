Exnovia de Aldo de Nigris responde a Poncho de Nigris tras polémico comentario en su contra

Hace unos días, la influencer y modelo colombiana Valeria Salinas, exnovia de Aldo de Nigris durante su etapa en “La venganza de los ex”, ofreció una entrevista con Gabo Cuevas para el canal de YouTube “Cállate los ojos”. Durante la charla, se sinceró sobre su relación con Aldo y opinó de su participación en “La casa de los famosos México”.

Durante la entrevista, Valeria Salinas reveló que su romance con Aldo de Nigris fue breve. Comentó que, aunque conoció a doña Alegría, a quien describió como amable y cordial, la relación terminó debido a diferencias de pensamiento.

¿Por qué terminaron Valeria Salinas y Aldo de Nigris?

Valeria Salinas, ex de Aldo de Nigris, afirmó que a él no le gustaba que creara contenido para adultos, por lo cual aceptó su decisión.

Sin embargo, Valeria Salinas confesó que sí le molestó que Aldo de Nigris revelara en un en vivo el motivo de su ruptura, ya que esto provocó que recibiera comentarios negativos y hate en redes sociales por parte de las fanáticas del exfutbolista.

Valeria Salinas ex de Aldo de Nigris defiende a Mariana Botas has hate que recibió por su shippeo en La casa de los famosos México. / Redes sociales

“En ese momento no me lo dijo directamente y me molestó porque me enteré por un video que él subió y tuve un hate horrible de la gente que lo sigue, diciéndome que no lo merecía, creo que no lo tenía que mencionar, porque siempre me han juzgado por eso, igual podría haber dicho que se dio cuenta que no le gustaba y listo”, comentó Valeria en “Cállate los ojos”.

Poncho de Nigris arremete contra Valeria Salinas, ex de Aldo de Nigris

Tras la entrevista, Poncho de Nigris dejó un comentario en las redes, donde se publicó un fragmento de la entrevista, en el cual aseguró “Yo nunca supe de ella y aquí no aceptamos página azul”.

Cabe señalar que el romance ocurrió, según Valeria, cuando Poncho de Nigris estaba en “La casa de los famosos México”, por lo cual no se conocieron.

Sin embargo, Valeria reaccionó al mensaje de Poncho de Nigris y le recordó su pasado y lo acusó de “incoherente” por juzgarla.

Exnovia de Aldo de Nigris pone en su lugar a Poncho de Nigris tras comentario en su contra. / Redes sociales

Valeria Salinas, ex de Aldo de Nigris responde a Poncho de Nigris

Después del comentario de Poncho de Nigris hacia ella, Valeria Salinas, exnovia de Aldo de Nigris y exparticipante de ‘La venganza de los ex’, decidió salir a defenderse públicamente, señalando incongruencias en las palabras del conductor y recordándole su pasado como exbailarín exótico.

En un live, la ex de Aldo de Nigris respondió firme: “Esta respuesta es para Poncho, porque con Aldo terminamos muy bien, él decidió no estar conmigo y lo entiendo y es respetable, pero Poncho, usted y yo nos llevamos unos cuantos añitos y su juventud no es muy diferente de la mía”.

Valeria también hizo referencia a la doble moral que percibe en la sociedad y en el propio Poncho, resaltando que cada persona toma decisiones según sus circunstancias:

“Existió ‘Solo para mujeres’ y ‘la Tigresa’. También existimos mujeres que tomamos decisiones distintas rompiendo valores que a veces esta sociedad hipócrita no acepta”.

“Si en su familia no aceptan mujeres con página azul, está bien ¿pero con qué coherencia me juzga si usted fue bailarín exótico? Al final, ambos fueron caminos elegidos por circunstancias y eso no lo hace ni menos hombre, ni a mí menos mujer”, concluyó Valeria.

¿Quién es Valeria Salinas, exnovia de Aldo de Nigris?

Valeria es modelo y creadora de contenido colombiana con más de 300 mil seguidores en TikTok. Participó en la tercera temporada de ‘La venganza de los ex’ (2023) de MTV, donde conoció a Aldo de Nigris, actualmente participante de ‘La casa de los famosos México’.

No se conocen otros detalles de la vida de Valeria, la modelo aseguró que su relación con Aldo de Nigris fue breve pero “linda”, debido a que el sobrino de Poncho de Nigris es un caballero.

