¿A qué se dedicaba Aldo de Nigris antes de entrar a La casa de los famosos México?

Antes de ser uno de los habitantes más queridos en la tercera edición de La casa de los famosos México, Aldo de Nigris tenía un pasado poco conocido por el público: fue futbolista y vendedor. Hoy, el regiomontano se perfila como uno de los grandes favoritos para ganar el reality. ¿Qué vendía Aldo de Nigris?

¿Por qué Aldo de Nigris no decidió continuar su carrera como futbolista profesional?

Aldo de Nigris, actual habitante de La casa de los famosos México, inició su camino en el fútbol desde temprana edad. Fue su tío, también llamado Aldo, quien lo motivó e impulsó a realizar pruebas con los Rayados de Monterrey cuando tenía entre 13 y 14 años. Luego de superar las visorias, se incorporó a las fuerzas básicas del club, donde pasó por categorías como la Sub-18 y Sub-20, hasta llegar a jugar en la segunda división.

Sin embargo, uno de los principales motivos por los que Aldo abandonó su carrera futbolística fue un cambio estructural en el sistema de desarrollo del fútbol en México. A los 19 años, justo cuando jugaba en la segunda división de Rayados, el club (al igual que otros como Tigres y América) decidió eliminar sus equipos de esa categoría.

“Se deshicieron de todos los equipos de segunda división... corrieron a todos”, comentó Aldo en una entrevista con Radamés Comedy.

Esta decisión dejó a muchos jóvenes talentos sin un espacio claro para continuar su formación. Aunque tuvo algunas propuestas de equipos como Tlaxcala, o posibilidades en ligas menores como la segunda división de Estados Unidos o la primera de Costa Rica, ninguna le ofrecía una oportunidad sólida de desarrollo profesional.

Aldo de Nigris, futbolista y LCDLFM

¿Qué vendía Aldo de Nigris antes de entrar a La casa de los famosos México?

Aldo de Nigris no siempre fue una estrella de las redes sociales ni un personaje de televisión. Tras su salida del club Rayados de Monterrey, donde había tenido una prometedora carrera en el fútbol, Aldo enfrentó un fuerte golpe no solo profesional, sino también económico. Acostumbrado a generar sus propios ingresos desde temprana edad, tuvo que buscar nuevas formas de ganarse la vida.

Fue en ese contexto que decidió vender sartenes de una reconocida marca de cocina, con precios que rondaban los 20 mil pesos por pieza. En entrevista con el periodista Suriel Sánchez, Aldo confesó:

“Yo vendía sartenes, de los que los venden como en 20 mil pesos cada sartén…” Aldo de Nigris

La decisión no fue sencilla. Como él mismo narró, provenía de una familia que, aunque le brindó apoyo, nunca lo acostumbró a depender económicamente de sus padres:

“Mis papás nunca nos daban dinero, lo normal, nos ayudaban con la gasolina y eso, pero yo a los 14 años comencé a ganar dinero. Cuando salí del equipo, estaba acostumbrado a invitar a una chavita a salir y me daba pena pedirle dinero a mis papás. Así que me metí a vender sartenes…”, recordó.

¿Qué hará Aldo de Nigris con el premio de La casa de los famosos México en caso de ganar?

Dentro de La casa de los famosos México 2025, Aldo de Nigris ha logrado lo que pocos: conectar de manera auténtica con el público. No se trata solo de su físico o carisma, en redes destacan mucho su autenticidad.

En el llamado “cuarto Noche”, Aldo se ha consolidado como una figura clave, ganándose no solo la preferencia de muchos televidentes, sino también el respeto de compañeros, pues también en varios momentos, han asegurado que se encuentra entre los favoritos.

De obtener el primer lugar, Aldo no solo se llevaría el premio de 4 millones de pesos, sino que, según él mismo ha declarado, ese dinero tendría un destino muy especial:

“ Le compraría algo a mi mamá, un departamento o una casa ”, aseguró en entrevista con ABC Noticias.

