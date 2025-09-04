Aldo de Nigris enternece con “llamada” a su familia en La casa de los famosos México, ¿como Facundo?, VIDEO

La gala del 2 de septiembre en La casa de los famosos México 2025 dejó momentos que se volvieron virales en redes sociales, desde la pelea ficticia entre Abelito y Facundo hasta la polémica por la noche de cine. Pero lo que realmente tocó fibras sensibles fue el gesto de Aldo de Nigris, quien tuvo una “llamada telefónica” a su familia desde el jardín de la casa, provocando ternura entre los seguidores del programa. ¿Fue real?

¿Qué dijo Aldo de Nigris en su emotiva “llamada” desde La casa de los famosos México?

Aldo de Nigris, uno de los favoritos para ganar La casa de los famosos México 2025 según las redes sociales, se acercó al teléfono del jardín y comenzó a simular una conversación con sus seres queridos. Aunque sabía que no había línea, el gesto fue tan genuino que conmovió a miles.

En el video compartido por el usuario de TikTok Daniel Montenegro (@daniel___montenegro5), se puede leer el mensaje: “Aldo ‘hablando’ con su abuela, mamá y papá me dio ternura”. Mientras que en otra cuenta, @soldeluz30, se escribió: “al que le debieron (de) dar la llamada”.

Durante la escena, Aldo expresó con nostalgia:

Aldo de Nigris “‘Doña Alegría’, mamá, papá, quiero escuchar su voz, estaría con mdre, ya tengo rato de no escucharlos. La ando pasando chido, a ver qué onda, a ver si, pues hasta la final estaría con mdre, pero ahí cualquier cosa me defienden afuera. Ya saben, yo aquí… cuando salga, pues ya salgo”.

Aunque la llamada fue ficticia pues el teléfono no estaba conectado—, provocó risas y generó empatía hacia el regiomontano.

¿Facundo y su prometida Delia García realmente hablaron por teléfono en La casa de los famosos México?

Sí, paralelo a la tierna escena de Aldo, Facundo protagonizó uno de los momentos más polémicos de la temporada de La casa de los famosos Méxic 2025. El conductor decidió canjear un premio de 30 mil pesos por una llamada con su prometida, Delia García. Lo que parecía un gesto romántico se convirtió en tema de discusión en redes sociales.

Al entrar al confesionario, Facundo marcó el número de Delia, pero para sorpresa de todos, en el primer intento contestó un hombre. Esto desató especulaciones y burlas de inmediato. Tras varios intentos, logró hablar con ella, a quien llamó cariñosamente “bebezungui”, y rompió en llanto por la emoción.

No obstante, lo que debía ser un momento entrañable se percibió distinto para muchos televidentes. Usuarios comentaron que Delia sonaba distante y con poco entusiasmo. La llamada duró apenas unos minutos y, aunque ella le recordó que sus hijos lo amaban y le pidió que se divirtiera, en redes se interpretó como fría y apresurada. “Ella tenía prisa por colgar” y “contestó el otro novio” fueron algunos de los memes que se multiplicaron tras la transmisión.

Facundo tuvo la oportunidad de hablar con su novia Delia, quien le dijo que ya no se agobie con cosas que no se pueden cambiar.



Tuvo que pagar los 30 mil pesos que ganó a cambio de la llamada.#LCDLFMx3 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/TCxmS8ZH61 — Emmanuel ZP (@EmmanuellePaez) September 3, 2025

¿Qué respondió Delia García tras las críticas por su llamada con Facundo en La casa de los famosos México 2025?

La polémica creció tanto que Delia García decidió romper el silencio en una transmisión en vivo. La actriz aclaró que no esperaba la llamada, que los nervios la hicieron sonar cortante y que jamás fue su intención dejar mal a Facundo ante millones de espectadores.

Además, recalcó que sigue profundamente enamorada de él y que esperan casarse en 2026. Con mensajes de apoyo en redes sociales, intentó apagar el fuego de las críticas, aunque quedó claro que el público de La casa de los famosos México no deja pasar ni un detalle.

Facundo, por su parte, dijo que lo único que le importa es mantener la conexión con Delia y que el encierro lo ha hecho más sensible. Sin embargo, no pudo evitar convertirse en protagonista de memes, comparaciones y rumores que aún circulan.