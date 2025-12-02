Advierten a doña Alegría, abuela de Aldo de Nigris, de un ataque en La pijamada viral: ¿Qué le pasó?

La primera noche de La pijamada viral, el nuevo reality liderado por Aldo de Nigris, ya dejó momentos que están generando conversación en redes sociales. Entre bromas, alianzas improvisadas y estrategias que surgieron desde el inicio, uno de los temas que más llamó la atención fue la advertencia que recibió doña Alegría, abuela del creador de contenido, sobre un supuesto ataque planeado por algunos de los invitados.

Aldo de Nigris / Redes sociales

¿Qué pasó entre doña Alegría y Dua Lupita en la primera noche de La pijamada viral?

La emisión del 1 de diciembre inició con la presentación de todos los invitados, entre los que destacaron influencers regios, amigos cercanos de Aldo de Nigris y miembros de su familia. Con apenas unas horas dentro del programa, los participantes empezaron a comentar posibles bromas para sorprender a algunos integrantes del grupo.

Antes de irse a dormir, doña Alegría y Dua Lupita tuvieron una conversación que rápidamente se volvió tema central entre los seguidores del reality. La joven influencer le informó que había escuchado que varios invitados estaban organizando una broma donde pretendían aventarla a ella y a Leo a la alberca durante la mañana siguiente.

Al principio, la señora Leticia no entendía que ella misma era la supuesta víctima de ese plan. Dua Lupita tuvo que insistir en que la intención era aventarla a ella directamente, sin importar su reacción o las condiciones del clima. La creadora de contenido subrayó que el grupo encargado de la broma estaba afinando detalles para ejecutar el “ataque”.

En la conversación, Dua Lupita puntualizó: “Mañana te quieren meter a la alberca a ti y al charro…”. Doña Alegría la interrumpió para confirmar si se referían a ella, y la joven reiteró que sí. Esta advertencia fue suficiente para que la abuela de Aldo de Nigris entendiera lo que estaba ocurriendo dentro del grupo.

Mariana Botas aclaró la discusión con ‘doña Alegría’. / Foto: IG/aldotdenigris

¿Quiénes serían los responsables del supuesto plan contra doña Alegría dentro de La pijamada viral?

Una vez que comprendió que el objetivo de la broma era ella, doña Alegría preguntó directamente quiénes estaban involucrados en el plan. Dua Lupita le indicó que la idea había surgido entre “los de la Contra”, un grupo compuesto principalmente por los nietos de la señora Leticia y algunos participantes jóvenes que conformaban uno de los bandos dentro del reality.

La señora Leticia expresó que recientemente había superado un episodio de influenza, por lo que mencionó que no consideraba conveniente que la aventaran al agua. Al recibir el nombre del grupo involucrado, agradeció el aviso de Dua Lupita para mantenerse alerta durante el resto de la estancia.

En el intercambio, la mamá de Poncho también intervino para preguntar quiénes pretendían echarla al agua. Dua Lupita volvió a señalar a los mismos responsables, añadiendo que el plan estaba contemplado para la mañana del segundo día de convivencia. Con esta información, doña Alegría aseguró que ahora estaría pendiente de los movimientos de los participantes para evitar ser sorprendida.

¿De qué trata La pijamada viral, el nuevo reality de Aldo de Nigris?

Aldo de Nigris, tras ganar la tercera temporada de La casa de los famosos México, decidió lanzar su propio proyecto: La pijamada viral. La premisa del reality es reunir a un grupo de influencers, celebridades y allegados del entorno de Aldo en un espacio cerrado bajo cámaras activas las 24 horas del día. Durante toda la convivencia, planeada del 1 al 5 de diciembre de 2025, los participantes vivirán una “pijamada” con dinámicas, retos, juegos y convivencia espontánea, con el objetivo de generar contenido en tiempo real y aprovechar su presencia en redes sociales.

La transmisión será completamente digital: el público podrá seguir la convivencia en vivo desde el canal de YouTube del creador, mientras clips y momentos destacados se compartirán en plataformas como TikTok, Instagram y Facebook. El formato apuesta por una experiencia breve pero intensa: solo cinco días de encierro. En ese lapso, quienes participen deberán mostrar su personalidad, espontaneidad y capacidad de convivir bajo presión, lo que, según la propuesta, puede generar situaciones virales y entretenimiento inmediato.

