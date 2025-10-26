Aldo de Nigris se entera que a otro miembro de la familia De Nigrs le gusta Elaine Haro ¿le dan celos?

Desde que Aldo de Nigris se convirtió en el ganador de “La casa de los famosos México 2025", el “shippeo” con Elaine Haro no ha dejado de crecer.

Los fans están más emocionados que nunca, especialmente después de que el exfutbolista confesara que sí tendría una cita romántica con la actriz.

Recientemente, Aldo de Nigris compartió en sus redes sociales un fragmento del podcast donde se reencontró con su tío, Poncho de Nigris, con quien habló sin filtros sobre todo lo que vivió dentro del reality y cómo cambió su vida tras salir del programa.

Aldo de Nigris y Poncho de Nigris / IG: @ponchodenigris / @aldotdenigris

Poncho de Nigris confronta a Aldo de Nigris por Elaine Haro

Durante la charla, Poncho de Nigris, quien fue el tercer finalista de “La casa de los famosos México en 2023", no perdió la oportunidad de poner en aprietos a su sobrino.

Con una sonrisa pícara, le lanzó la pregunta que muchos fans querían escuchar:

“¿Te llamaba la atención Elaine o no? O sea, ¿así físicamente?”, le cuestionó Poncho de Nigris.

Aldo de Nigris no dudó en responder con sinceridad: “Físicamente sí, es bonita”.

Poncho de Nigris, entre risas, confirmó: “Sí, está bonita la chavita”.

¿A qué otro integrante de la familia De Nigris también le gusta Elaine Haro?

Gracias a su tío, Aldo de Nigris se enteró de un detalle que lo dejó sorprendido: otro integrante de la familia De Nigris también quedó flechado por la belleza de Elaine Haro. Fue el propio Poncho quien se lo reveló durante la charla, entre bromas y confidencias familiares.

“A mi hijo le gustaba Elaine, tiene cara como de muñeca, una muñequita”, dijo Poncho de Nigris.

"¿A él le gusta Elaine?”, reaccionó Aldo entre risas.

Durante el podcast, Poncho de Nigris habló de la dualidad que se crea alrededor del reality y recordó que hay gente que se molesta por el “shippeo” de Aldo de Nigris con Elaine Haro al grado de que muchos esperan que realmente ocurra un romance.

Aldo de Nigris y Elaine Haro en La casa de los famosos México. / Redes sociales

¿Aldo de Nigris y Elaine Haro están saliendo tras La casa de los famosos México?

Aunque circulaban rumores sobre un posible romance entre ambos, Elaine Haro aclaró que se trató de un malentendido. La “cita” de la que habló Aldo de Nigris en realidad era una invitación para grabar contenido juntos:

“Más que una cita romántica, era como esta cita de juntarnos a crear contenido y ya lo hemos hecho”. Elaine también explicó que, aunque hubo momentos de conexión emocional durante el reality, siempre vio a Aldo como un amigo.

“Nos hicimos amigos. Vi los videos, en su momento sí lo sentí, porque sabemos que Aldo es alguien frío y poco a poco le fui sacando ese lado tierno. Pero somos cuates, somos amigos”, finalizó.

