¿Aldo de Nigris tendría un romance con Elaine Haro? Confiesa lo que siente por ella

Aldo de Nigris se coronó el pasado domingo como el ganador absoluto de “La casa de los famosos México” y finalmente tuvo la oportunidad de responder algunas de las preguntas que los fans del reality más esperaban. Entre los temas más comentados estuvo su shippeo con Elaine Haro.

Durante su estancia en “La casa de los famosos México”, Aldo de Nigris no solo protagonizó momentos de cercanía con Mariana Botas y Aarón Mercury, sino también con la más joven de la casa: Elaine Haro. Tras mudarse al cuarto Noche, Elaine comenzó a compartir muchos momentos con el exfutbolista, mostrando una evidente química. La pregunta que todos se hicieron entonces fue: ¿era solo amistad o había algo más? Por fin, Aldo dio su respuesta.

Aldo de Nigris revela qué siente por Elaine Haro

Marie Claire Harp no perdió oportunidad y le preguntó directamente a Aldo de Nigris: “Me están diciendo que te pregunte sobre Elaine Haro… Veíamos una relación bonita, ¿no se pudo haber transformado?”.

Con una sonrisa, Aldo respondió entre risas: “¿Me shippearon mucho con Elaine?”.

El ganador del reality compartió cómo fue su convivencia con la actriz dentro de la casa. “Pues quién sabe, lo que yo sentía en el reality es que yo me la estaba pasando con madre con Elaine, jugábamos todas las noches”, explicó.

Aldo de Nigris también encendió los ánimos del resto de los finalistas al agregar que quizá “si se hubiera quedado más tiempo” la dinámica entre ellos habría sido diferente.

“Se empezó a crear la amistad… Si se hubiera quedado más tiempo pues quién sabe, pero lo que yo sentí ahí pues fue que me la pasaba muy bien”, dijo Aldo de Nigris.

Aunque, Aldo de Nigris no fue claro sobre si habría posibilidad de romance, su respuesta fue, para muchos, una señal de que no cierra la puerta a la posibilidad de algo más con Elaine Haro.

Aldo de Nigris asegura que se casaría con Elaine Haro

Además, durante una dinámica detrás de cámaras en el programa “Hoy”, se le preguntó a Aldo de Nigris con quién se casaría, a quién besaría y a quién “mataría”. El ganador de “La casa de los famosos México” tenía que elegir entre las opciones a Elaine Haro, Priscila Valverde y Mariana Botas.

“Me caso con la Elaine, sí, sí, sí. Yo creo que la Priscila (le doy el beso)”, declaró el ganador.

Ante la pregunta del reportero: “¿Matas a Mariana Botas?“, el finalista, entre risas y sin saber cómo responder, dijo entre: “No, no, ya me mandaron a la ve...”

Aldo de Nigris defiende a su tío Poncho de Nigris por las críticas que recibió por defenderlo

En la conferencia de prensa de los finalistas de “La casa de los famosos México”, Aldo de Nigris fue cuestionado sobre las críticas que recibe Poncho de Nigris.

Aldo solo tuvo comentarios positivos para su tío, aseguró que a veces puede parecer “villano” sin embargo realmente tiene un gran corazón y que por ello le fue bien durante su paso en “La casa de los famosos México”, donde quedo como tercer finalista.

“Creo que Poncho sabe jugar muy bien su papel, que es parte de su trabajo. Le hace tantito como el villano, tiene ese papel; si lo conocen, por eso le fue bien en “La casa de los famosos México”. Sabes que es muy buena persona, pero se hace el duro. En mi casa nos enseñan a ser bien firmes y no llorar”, comentó Aldo de Nigris.

