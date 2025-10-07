Abuelo de Aldo de Nigris enternece con reacción tras triunfo de su nieto en ‘La casa de los famosos México’

Aldo de Nigris se convirtió en el ganador de ‘La casa de los famosos México 2025’. Como se esperaba, fans, amigos y familiares no han dudado en felicitarlo por su éxito. Entre las reacciones más tiernas está la de su abuelo, Jesús Alfonso de Nigris. Esto fue lo que dijo.

Aldo de Nigris / Redes sociales

¿Cómo reaccionó el abuelo de Aldo de Nigris ante su triunfo en ‘La casa de los famosos México 2025’?

A través de redes sociales, Leticia Guajardo mostró la reacción de su esposo, Jesús Alfonso de Nigris, ante el triunfo de su nieto, Aldo de Nigris, en ‘La casa de los famosos México’.

Acostado en cama y con un poco de dificultad para hablar debido a sus problemas de salud, don Jesús se dijo muy feliz y orgulloso por el logro de Aldo, admitiendo que hasta lloró un poco cuando le dieron su premio.

“Me siento como lo que soy. Claro, (es bien chi…). Sí (lloré cuando lo ví)” Abuelo de Aldo de Nigris

Doña Lety contó que su esposo se quedó viendo la última gala de ‘La casa’ hasta que terminó, pues no se quería perderse ningún momento: “Lloró bastante. Se emocionó muchísimo. Yo llegué y estaba viéndolo todavía”, relató.

Hasta el momento, Aldo de Nigris no ha reaccionado a las palabras de su abuelito. No obstante, en múltiples ocasiones ha dicho que se siente muy feliz por todo el poyo que le brindó su familia durante su estancia en el concurso.

En tanto que, en redes sociales, las opiniones están algo divididas. Si bien la mayoría se mostró contento del mensaje de don Jesús, algunos se dijeron algo molestos de que doña Lety lo exhibiera en medio de sus complicaciones de salud.

No puedo😭 el abuelito de Aldo dice que lloró cuando vio que Aldo ganó y se puso muy feliz♥️♥️



No puedo😭 el abuelito de Aldo dice que lloró cuando vio que Aldo ganó y se puso muy feliz♥️♥️

ALDO TRIUNFÓ SOLO #AldoViral

¿Cómo reaccionó doña Lety Guajardo, abuela de Aldo de Nigris, ante el triunfo de su nieto?

Por otra parte, doña ‘Alegría’, apodo que cariñosamente le han dado a Lety Guajardo, fue testigo de la coronación de Aldo de Nigris en ‘La casa de los famosos México 2025'. La abuela del influencer grabó un video reaccionando al triunfo de su nieto, en la que se le puede ver muy feliz.

“Lo merecía. Lo logró. De los De Nigris nadie lo había logrado y él lo logró”, expresó, sin dejar de sonreír en todo momento.

Recordemos que doña Lety fue una de las que más apoyó a Aldo durante el reality. No solo promovía que votaran por él cuando estaba nominado, también instó al público a que demostrara su amor por él en redes sociales.

¿Cuáles son los problemas de salud del abuelo de Aldo de Nigris?

En su momento, doña Lety Guajardo, abuela de Aldo de Nigris, mostró un video en el que daba a conocer los problemas médicos de Jesús Alfonso de Nigris por la embolia cerebral que padeció hace algún tiempo.

En dicho clip, Guajardo expresa, con aparente hartazgo, que su esposo no la deja descansar. También se queja de que, en su casa, “no hay hombres”.

“Son las tres de la mañana. Quiero dormirme porque ya me he levantado muy tarde. Ah, ya, déjame dormir. No tengo ningún hombre. Aquí no hay hombres. No me gustan los hombres... Me gustan los nietos, chiquitos, bebés”, indicó.

Por otra parte, Poncho de Nigris, hijo de Lety y Jesús, contó que su mamá era la principal cuidadora de su padre, resaltando que, en ocasiones, debe llevarlo al hospital para revisiones.

