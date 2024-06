Aunque Poncho de Nigris quiere que su mamá entre a LCDLF, teme que doña Lety revele secretos de la familia

Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris, es conocida en las redes como “doña Lety”, y ha alcanzado gran popularidad por decir las cosas como son y por revelar secretos familiares. Ahora, su hijo la promueve para que entre a la nueva temporada de La casa de los famosos México.

Recién se viralizó en TikTok un video en el que Poncho llega a visitarla y le dice con el humor que lo caracteriza: “No sabía que te habías vuelto hippiosa. Andas en hongos con esos atuendos”. Sobre el video, ella nos dijo: “Ay, está loco. Nunca me he metido nada. No tengo vicios”.

“Lo que pasa es que estuve enferma. Andaba con esa túnica que me la trajo de Las Vegas, Lucy, ex de Poncho. Ando bien a gusto con ella en la casa porque el calor está infernal en Monterrey”. Doña Lety

Doña Lety con atuendo hippie / Captura de pantalla TikTok

Doña Lety sí quiere entrar a ‘La casa de los famosos México’

“Ahora me promueve para entrar a La casa de los famosos. Me encantaría. Yo digo todo como es y no tengo problema. Me ayudaría porque tengo muchos gastos. Tengo muchas reparaciones que hacer en mi casa. Me quitaron mi cuenta de Instagram en abril y sufrí mucho”.

“Tenía 274 mil seguidores y ahorita estoy empezando el nuevo @Leticia.guajardo.56 para que me sigan. Ya alcancé 51 mil seguidores en mes y medio. Estaba aliviada de dinero con mis menciones de Instagram. Estaba arreglando la cocina y todo se quedó parado”.

Perdió su cuenta debido a varias denuncias que hicieron en su contra: “Al investigar me enteré de que fueron personas envidiosas las que me denunciaron porque subí ami esposo para que vieran cómo empezó a caminar. Cómo se esfuerza. Y se hizo un escándalo. Me empezaron a criticar. Dijeron que cómo me atrevía hacerlo”.

Doña Lety habla de la salud de su esposo

“A mi esposo (don Alfonso), le dio una embolia hace 20 años. Le volvieron a dar dos en noviembre. Dejó de caminar, de comer bien. Se ahoga. Lo querían operar, pero tiene arritmia cardíaca y no se pudo. Ahorita está más o menos. La enfermedad lo ha deteriorado mucho”.

“Lo cuida una enfermera que paga Poncho. Aldo paga los pañales y otras cosas. Gracias a que mis hijos me ayudan, él está en su casa. Reconoce a todos. Poncho le trae comida. Es quien viene más porque Aldo viaja mucho”.

Las polémicas de la mamá de Poncho de Nigris con Marcela Mistral, su nuera

Su nuera Marcela Mistral no le habla desde diciembre: “Poncho me provocó en Tiktok diciendo que su suegra era lo máximo y que yo era todo lo contrario. Entonces dije cosas sobre ella y explotó la bomba. Marcela se ofendió. Pero ella también hablaba de mí. Decía que yo era una viejita narizona y jorobada. Aunque le pese no estoy así”.

“Le pedí disculpas dos veces. Le expliqué que me salí de control porque Poncho me provoca. Yo ya no tengo problemas con Poncho, pero ella sigue ofendida. No ve la situación en la que estoy ahorita con mi esposo en cama”. Doña Lety

Muchas suegras se identifican con ella. “Les da gusto que hable. Muchas han arreglado los problemas con sus hijos gracias a que las motivo. Todas se quedan calladas. No merecemos ser humilladas y maltratadas por alguien que manipula a los hijos”.

“Yo siempre le digo a mis seguidoras: ‘Búscalo, es tu hijo, aunque no veas a la nuera’. Están muy contentas porque se han reconciliado luego de tres o cuatro años. El amor de una mamá y un hijo nunca se va a perder”, finalizó

