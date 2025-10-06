Ex de Eugenio Derbez celebra que Aldo de Nigris ganó La casa de los famosos México ¿Criticó a Dalilah Polanco?

Aldo de Nigris se convirtió en el ganador absoluto de ‘La casa de los famosos México 2025’. Esto provocó muchas reacciones en redes sociales, en su mayoría positivas. No obstante, una de las que más llamó la atención fue la de Sarah Bustani, ex pareja de Eugenio Derbez.

La opinión de Bustani ganó relevancia tras el escándalo de Dalilah Polanco, quien obtuvo el segundo lugar, y Derbez. En su momento, Polanco, durante una dinámica dentro de ‘La casa’, contó que se había enterado de la infidelidad de un exnovio por las fotos de una revista: TVNotas.

Y es que, en 2006, TVNotas sacó a la luz unas fotos de Eugenio y su actual esposa, Alessandra Rosaldo, paseando en un centro comercial. En aquel entonces, se ponía en tela de juicio el futuro del romance entre Derbez y Polanco.

¿Qué pasó entre Sarah Bustani, ex de Eugenio Derbez, y Dalilah Polanco, exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Eugenio Derbez y Dalilah Polanco empezaron una relación en 2003, poco tiempo después de que él terminara su romance con Sarah Bustani. Debido a esto, se empezó a especular que la actriz presuntamente había sido la tercera en discordia.

Esta versión jamás ha sido confirmada por ninguna de las partes y Dalilah ha dicho en varias ocasiones que su noviazgo con el cómico empezó seis meses después de que él se separara de la diseñadora de modas.

La supuesta infidelidad volvió a tomar relevancia después de que la periodista Shanik Berman comentara que, en su momento, alguien cercano a Bustani le comentó que, presuntamente, Dalilah visitaba la casa que la diseñadora y el actor compartían juntos cuando ella no estaba.

“Acuérdate que Eugenio Derbez andaba con Sarah Bustani… de repente Dalilah, según lo que me contó mi Sarita, que le decía Eugenio Derbez: ‘¿Sabes?, que tengo que pensar unas cosas’, y la muchacha que tenía, le decía a Sara: ‘Se vino a quedar a dormir en su cama, la señora Dalilah’ y luego Dalilah decía: ‘Es que yo soy una señora de familia, una niña de familia’, se ponía muy mal ella, pero pues fue una niña de familia”, relató.

En respuesta a todo esto, Bustani simplemente se limitó a decir que eso ya era tema del pasado y no tenía nada en contra de Eugenio o Dalilah. Incluso, contó que mantiene contacto ocasional con el productor.

Dalilah Polanco / Redes sociales

¿Qué dijo Sarah Bustani luego de que Aldo de Nigris se convirtiera en el ganador de ‘La casa de los famosos México 2025’?

A través de redes sociales, Sarah Bustani, exnovia de Eugenio Derbez, no solo celebró el triunfo de Aldo de Nigris en ‘La casa de los famosos México 2025’, sino que también sostuvo que había ganado el reality gracias a su “sencillez”.

Sarah Bustani “Aldo ganó con su autenticidad y sencillez. Felicidades @aldotdenigris y a toda tu familia. ¡Eres el mejor! @LaCasaFamososMx”

Si bien nunca mencionó a Dalilah Polanco, para muchos, su mensaje también fue una forma de “burla” hacia la actriz por su segundo lugar. Y es que cabe mencionar que Bustani ya ha mostrado su apoyo hacia los integrantes del extinto ‘team Noche’, ya sea promoviendo votos o compartiendo aquellas publicaciones que hablaban bien de ellos.

Hasta el momento, Dalilah no se ha pronunciado ante lo dicho por Bustani o las especulaciones sobre que, supuestamente, causó la ruptura entre ella y Eugenio Derbez.

Ex de Eugenio Derbez / Redes sociales

¿Dalilah Polanco enojada por el triunfo de Aldo de Nigris en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Sin duda alguna, Dalilah Polanco fue uno de los personajes más polémicos de ‘La casa de los famosos México 2025’. No solo por el escándalo con Eugenio Derbez, sino también por diversas acciones que tuvo dentro del show.

Uno de los momentos más recordados fue cuando escondió un bote de Nutella. De igual manera, está el accidente que sufrió durante una prueba y por el que tuvo que usar muletas y una bota especial. Muchos usuarios aseguraban que había “fingido” la lesión.

Tras ser anunciada como el segundo lugar, Dalilah felicitó a Aldo, salió de ‘La casa’ y se hincó para después agradecer el apoyo del público entre lágrimas.

