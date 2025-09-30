Dalilah Polanco revela infidelidad y ¡sí habló de Eugenio Derbez con Alessandra! Las fotos que mencionó, las tomó TVNotas

¡Por fin habló Dalilah Polanco en La casa de los famosos México de la infidelidad de Eugenio Derbez con Alessandra Rosaldo! En una dinámica intensa que titularon el ‘Triangulo de las verdades’ la actriz ¡soltó todo! No dijo nombres, pero describió con lujo de detalles las fotos que la llevaron a descubrir el cuerno y sí, son exclusivas de TVNotas. Aquí te mostramos todo.

No te pierdas: Sarah Bustani rompe el silencio y habla de Dalilah Polanco ¿sobre la presunta infidelidad de Eugenio Derbez?

Dalilah Polanco en La casa de los famosos México, en el triángulo de las verdades ¡habló de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo! / Captura de pantalla

¿Que dijo Dalilah Polanco de la infidelidad de Eugenio Derbez con Alessandra Rosaldo?

En los últimos días de La casa de los famosos México 2025, la finalista Dalilah Polanco, contó la historia de la peor vez que le han roto el corazón. La comediante señaló que fue muy triste porque tenía una “relación hermosa” con un hombre con el que vivía en una casa bonita. Sin embargo, en algún momento ella vio algo que la hizo sospechar sobre una posible traición, por lo que decidió cuestionar a su pareja y él habría negado todo.

Posteriormente, Dalilah reveló que una amiga suya vio a su expareja en un evento ¡con la tercera en discordia! Al preguntarle sobre esta situación, él le dejó claro que la tenía que ver por temas de trabajo. Tiempo después pasó algo que encendió las alarmas de Polanco:

¿Ves todas esas joyas?, es cada una de tus infidelidades y me reí y el otro así de ah... (Pensé) ¿le habré tocado un callo?” Dalilah Polanco “Habían incrementado mucho los detalles, cosa que era muy raro en él... Rosas que no cabían en la tina... Yo decía: '¿Qué está pasando?’... Un día le dije: ‘Siento como en la película de Pedro Infante, donde la Marga López abre un cajón y dice:y me reí y el otro así de ah... (Pensé) ¿le habré tocado un callo?”

Después de ese episodio, Dalilah contó que decidió enfrentar la situación y cuestionó a su ex acerca del vínculo con la persona con la que lo vio su amiga, le preguntó si eran amigos o si había algo más. Ante esto, su entonces novio reaccionó indignado y le dijo que él nunca había faltado a la casa y que no paraba de trabajar, sugiriéndole que no tendría tiempo para ‘estar con alguien más’. Este episodio habría ocurrido un sábado. ¡Antes del icónico martes de TVNotas!

¡Qué no se te pase! Dalilah Polanco y Sarah Bustani: así es su relación después de su relación con Eugenio Derbez, VIDEO

WEY POR FIN CONTO EL CHISME QUE TANTO ESPERABAMOS #LaCasaDeLosFamososMx



pic.twitter.com/KRnc2HADbk — beck (@cardgani) September 29, 2025

Las fotos exclusivas de TVNotas que revelaron la infidelidad de Eugenio Derbez con Alessandra Rosaldo a Dalilah Polanco

Dalilah Polanco reveló en La casa de los famosos México a Mar Contreras, Alexis Ayala, Shiky, Aldo de Nigris y Abelito que el martes, después de que cuestionó a su ex, la llamaron de una revista para preguntarle acerca de las fotos que habían salido. ¡Por supuesto, era una exclusiva de TVNotas!

ella con gorra y lentes, bajándose de sus carros en un estacionamiento... y se me rompió el corazón” Dalilah Polanco “Le hablo a mi vecina en el acto: ‘Me acaban de decir esto’ (y ella me contestó) ‘Voy por ti en este momento’... Nos fuimos a ver la revista (TVNotas)... Ahí vamos, llegamos al primer puesto de periódicos que vimos en la primera esquina, regresamos y habían fotos, fotos de él con... y se me rompió el corazón”

Aunque Dalilah Polanco no dio nombres de su ex ni de la ‘fan de su relación’, las fotos de las que habló corresponden a la edición 520 de TVNotas que se publicó el 17 de octubre de 2006. En aquella edición publicamos que sorprendimos a Derbez ¡saliendo con Alessandra!

La portada de TV Notas que reveló la infidelidad de Eugenio Derbez a Dalilah Polanco

Portada de TVNotas en la que captó a Eugenio Derbez saliendo con Alessandra Rossaldo / Archivo TVNotas

Lee: ¿Victoria Ruffo apoya al team Noche tras polémicas de Dalílah Polanco, ex de Eugenio Derbez?

En aquella edición, reportamos que se especulaba bastante acerca del futuro de la relación de casi cuatro años que sostenían Eugenio Derbez y Dalilah Polanco. Las fotos de las que habló Dalilah en La casa de los famosos fueron tomadas el domingo 8 de octubre de 2006 al rededor de las 10:30 de la noche en un centro comercial al sur de la Ciudad de México. Supimos que en ese momento Eugenio y Alessandra salían en plan de amigos pero podría darse algo más... ¡Y el resto es historia!

Estas son las imágenes en las que, tal como lo contó Dalilah, a Alessandra se le ve con una gorra:

Foto de la que habló Dalilah Polanco en La casa de los famosos México, así descubrió que Eugenio Derbez le era infiel con Alessandra Rosaldo. / Archivo TVNotas

¡En ese momento trataron de despistarnos y fingir que no iban juntos!

Eugenio Derbez con Alessandra Rosaldo en un estacionamiento, como lo contó Dalilah Polanco en La casa de los famosos México / Archivo TVNotas

Te puede interesar: ¿Sarah Bustani reacciona al escándalo de presunta infidelidad de Eugenio Derbez con Dalilah Polanco?

¿Qué dijo Alessandra Rosaldo de la infidelidad de Eugenio Derbez con ella a Dalilah Polanco?

De todo lo que habló Dalilah Polanco en La casa de los famosos México, Alessandra Rosaldo ya había dado pistas en una entrevista con Yordi Rosado. La cantante mencionó que el inicio de su relación con Eugenio Derbez fue muy difícil ¡porque ambos estaban en una relación!

Alessandra Rosaldo, sin decir nombres, recalcó que ninguno de los dos quiso lastimar a sus respectivas parejas. No dio detalles de la relación de Eugenio con Dalilah, pero sí dijo que él la buscaba lo cual confirma lo que publicamos en 2006 en TVNotas, en ese momento supimos que él la llamaba por teléfono varias veces al día.

La vocalista de ‘Sentidos opuestos’ declaró que estaba locamente enamorada de Derbez:

Alessandra Rosaldo “Ninguno de los dos lo buscamos... ninguno de los dos quisimos lastimar a nadie, ni mucho menos... Hicimos todo lo posible por separarnos. Yo terminé la relación que yo tenía, para mí fue muy claro, si en esos tres días sentí todo lo que sentí, dije: ‘No tengo nada que estar haciendo acá’. Estábamos enamorados, pero separados, pero queriendo vernos, sin poder vernos, pero al mismo tiempo estaba loca de amor por él”

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas. ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.