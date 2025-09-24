¿Sarah Bustani reacciona al escándalo de presunta infidelidad de Eugenio Derbez con Dalilah Polanco?

La reciente controversia que involucra a Eugenio Derbez, Sarah Bustani y Dalilah Polanco ha ocupado titulares y redes sociales. Los rumores sobre una supuesta infidelidad surgieron tras declaraciones de la periodista Shanik Berman en el programa Con Permiso, donde aseguró que Dalilah Polanco habría estado involucrada en la relación de Derbez y Bustani.

Mientras la polémica crecía, los medios de comunicación y los seguidores de las figuras involucradas esperaban algún pronunciamiento oficial. La diseñadora reapareció en redes sociales ¿contestó?

Sarah Bustani y Eugenio Derbez / Redes sociales

¿Qué dijo Sarah Bustani sobre los rumores de presunta infidelidad de Eugenio Derbez con Dalilah Polanco?

Hasta el momento, Bustani no ha hecho declaraciones públicas sobre los señalamientos que la vinculan con Eugenio Derbez y Dalilah Polanco. La diseñadora se ha limitado a publicar contenido profesional, evitando cualquier referencia al supuesto triángulo amoroso. Esto incluye fotografías de sus diseños, videos detrás de cámaras y actualizaciones sobre su trabajo diario, estrategia que parece destinada a mantener su imagen ligada al éxito profesional y no a la controversia sentimental.

La ausencia de comentarios directos ha generado diversas especulaciones, pero también evidencia la postura discreta de Bustani frente a las acusaciones. Por su parte, Eugenio Derbez no ha confirmado ni desmentido los rumores, manteniendo el tema dentro de la esfera de especulación mediática.

historias de Sarah Bustani / Captura de pantalla

¿Cómo ha reaccionado Dalilah Polanco ante la polémica de Sarah Bustani y Eugenio Derbez?

Dalilah Polanco, actualmente habitante de La casa de los famosos México, no se ha pronunciado sobre los titulares que la involucran en la supuesta infidelidad. Como bien se sabe, la actriz no se encuentra al tanto de la información difundida por Shanik Berman, por ende, sus esfuerzos estan concentrados totalmente en el reality show. Durante su participación, ha mostrado apoyo del exhabitante Guana ante los señalamientos de otros concursantes, en lugar de referirse al tema sentimental que la vincula indirectamente con Derbez y Bustani.

La actriz se encuentra entre las favoritas del público y avanza hacia la recta final del programa, que celebrará la última eliminación el próximo domingo 29 de septiembre. Su enfoque actual está en el desarrollo de la competencia y en consolidar su posición dentro del reality, mientras los rumores sobre su vida personal continúan circulando en medios y redes sociales.

¡Dalilah Polanco ya tiene corrido! / Instagram

¿Qué hace Sarah Bustani hoy tras su relación con Eugenio Derbez?

Tras su relación con Eugenio Derbez, Sarah Bustani ha preferido mantener un perfil más enfocado en su faceta profesional como diseñadora de modas. Lejos de dar declaraciones sobre su vida sentimental, ha utilizado sus redes sociales para promocionar sus colecciones y mostrar avances de su trabajo creativo. En sus publicaciones se aprecia cómo mantiene la cercanía con sus clientas y continúa posicionándose en el mundo de la moda mexicana con propuestas frescas y modernas.

En años recientes, Sarah ha presentado colecciones en Mérida y en Tiendas Chapur Centro, destacando por el uso de telas ligeras, cortes cómodos y materiales sustentables. Además, ha compartido en entrevistas que su objetivo es consolidarse como empresaria y creadora, enfocándose en su empresa Interdiseño Inteligente S.A. de C.V., con la cual ha logrado mantener vigente su marca incluso en tiempos complicados. Así, la diseñadora ha encontrado en la moda no solo una forma de expresión, sino también la vía para continuar brillando lejos de los reflectores del espectáculo.

