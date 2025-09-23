Dalilah Polanco ¡no soportaba a Facundo! ¿Por? Se confiesa en La casa de los famosos México

En La casa de los famosos México no dejan de salir confesiones que sorprenden a la audiencia y a los mismos habitantes. Esta vez, Dalilah Polanco se sinceró con sus compañeros Aldo de Nigris y Mar Contreras al revelar detalles de su excompañero Facundo. ¡No le caía bien! Aquí te contamos todos los detalles de lo que dijo.

Dalilah Polanco y Ninel Conde / Redes sociales

¿Qué dijo Dalilah Polanco sobre Facundo en La casa de los famosos México?

Durante una plática en la sala con Aldo de Nigris y Mar Contreras, Dalilah Polanco respondió sin tapujos cuando le preguntaron si conocía a Facundo antes del reality. La actriz confesó que sí habían coincidido en varios trabajos y que, en ese entonces, él le caía “muy mal”.

“Me caía muy mal, su humor, yo decía ‘¿por?, ¿su humor cómo o qué?’. Conforme lo fui conociendo y trabajando con él fue de: ‘no es p*ndjo, no es cul*ro, es bocafloja, lengua suelta, pero abajo de todo eso hay un gran ser humano’” Dalilah Polanco

La confesión causó risas y sorpresa en La casa, ya que Polanco no suele hablar tan abiertamente de sus percepciones sobre otros habitantes. Además, destacó que a Facundo no le gusta que la gente vea su lado más tierno: “Creo que no le gusta que se den cuenta que es cariñoso, generoso y amable”, agregó.

Facundo, eliminación LCDLFM, revista / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Mar Contreras a la confesión de Dalilah Polanco acerca de Facundo?

Tras escuchar a Dalilah, Mar Contreras intervino y compartió que también había tenido conversaciones profundas con Facundo antes de su salida del reality. La actriz señaló que le recomendó mostrar más su faceta sensible frente a las cámaras, pues consideraba que ese era el lado que la audiencia quería ver.

“Te lo dije, Facundo, debiste haber mostrado más ese lado. Yo hablé con él sobre eso, le dije: ‘deberías mostrar ese lado’. Yo tuve pláticas, no muchas, pero muy profundas con él. Eso ya lo vendiste, ya lo conocemos, pero la gente quiere ver el otro lado de Facundo” Mar Contreras

Este intercambio de opiniones dejó ver cómo los habitantes siguen reflexionando sobre la convivencia y la forma en que cada uno decidió mostrarse frente al público en un programa donde cada detalle puede definir la permanencia.

Facundo y Mar Contreras pelea ‘La casa de los famosos México 2025' / Redes sociales

¿Por qué Facundo salió de La casa de los famosos México 2025?

La eliminación de Facundo fue uno de los momentos más comentados del reality, ya que muchos seguidores esperaban que llegara a la final por su carácter irreverente y carisma. Sin embargo, su estilo directo y el tipo de humor que maneja generaron tanto apoyo como rechazo entre los televidentes.

El propio conductor habló tras su eliminación y reconoció que no mostró todas sus facetas dentro de La casa, algo que varios de sus compañeros también le señalaron. Incluso confesó a TVNotas que su familia recibió amenazas debido a la broma que hizo a Aldo de Nigris, en la que le jaló un tapete sobre el que estaba parado el sobrino de Poncho de Nigris y lo derribó.

Con las declaraciones de Dalilah Polanco, se suma un nuevo capítulo en torno a la figura de Facundo dentro del reality, demostrando que, aunque ya no esté en competencia, sigue siendo uno de los exhabitantes más recordados de esta temporada.

