Maxine Woodside estalla por eliminación de Facundo en La casa de los famosos México ¿Ya estaba pactado?

La eliminación de Facundo de La casa de los famosos México el pasado domingo 7 de septiembre generó un fuerte impacto entre la audiencia y dividió opiniones. Mientras algunos celebraron que Aarón Mercury, del cuarto Noche, permaneciera dentro de la competencia, para los seguidores del cuarto Día y sus fanáticos fue un golpe perder a uno de los pilares de su equipo.

Durante la transmisión de su programa “Todo para la mujer”, Maxine Woodside no ocultó su molestia por la eliminación de Facundo de La casa de los famosos México. La periodista incluso confesó que, gracias a su paso por el reality, se convirtió en su fan.

Maxine Woodside sorprendió al reconocer que, aunque nunca lo había considerado su “consentido”, el reality le cambió la percepción.

“A partir de ‘La casa de los famosos México’ soy su fan. Primero porque defiende a los insectos, eso de matar a los insectos es horrible. Luego platicó de la lana que tiene que dar. Yo lo tenía como un tipo irreverente, insensible, pero a mí me compró. Soy su fan declarada, me cayó gordísimo que lo hayan sacado”.

Maxine Woodside arremetió contra La casa de los famosos México tras la eliminación de Facundo

Para Maxine Woodside, Facundo era de los habitantes más divertidos y polémicos: “No es justo, si era aburridito, esto va a estar peor. Por lo menos, Facundo era creativo, daba de qué hablar, se peleaba con Alexis, con el otro, pero ahora nada… ¡qué flojera!”, expresó tajante.

Maxine Woodside también puso en duda el resultado de las votaciones, al señalar que le cuesta creer que Facundo haya recibido menos apoyo que Shiky: “No puedo creer que sacara menos votos que Shiky”.

Añadió:“Estoy muy enojada, la Noguerón no sé qué pensaba. Yo voté un buen de veces, pensé que salía Shiky, Aarón… pero no Facundo”.

Con estas declaraciones, Maxine se sumó a la lista de personalidades y espectadores que lamentan la salida de Facundo,a quien consideraban uno de habitantes que daban más contenido al reality show.

¿Qué dijo Facundo tras su eliminación en La casa de los famosos México?

Facundo se mostró sorprendido por su eliminación de La casa de los famosos México pues desde un inicio se perfilaba como uno de los favoritos del reality. El conductor admitió que no esperaba esta sorpresiva salida y reconoció que le hubiera gustado llegar hasta la final, ya que su intención era permanecer las 10 semanas que dura el reality.

“Creo que ya no tenía mucho más que dar, sentía que se me acababa la energía y ya no me aguantaba ni a mí mismo, obviamente tenía ganas de estar ahí, sería muy perdedor quererme salir”, reveló

“Es como que te despiertas de un sueño y sabes que todas tus preocupaciones y de repente abres los ojos y dices ‘chin..., era un sueño’, se acabó el sueño y es una vida increíble”, finalizó.

